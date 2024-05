Malore per il ministro durante il Consiglio supremo di Difesa

Il ministro della Difesa, Guido Crosetto, ha accusato un malore durante il Consiglio supremo di Difesa. È stato portato in ambulanza in ospedale. A febbraio il ministro era stato ricoverato d'urgenza per una pericardite.

Notizia in aggiornamento

© Riproduzione riservata