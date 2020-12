Il plenum del Consiglio superiore della magistratura (Csm) ha nominato, con 14 voti favorevoli su 22, l’attuale procuratrice di Cagliari, Francesca Nanni a capo della procura di Milano. Nanni è la prima donna a diventare procuratrice generale di Milano. Di origini liguri, la nuova procuratrice generale del capoluogo lombardo è entrata in magistratura dal 1986 ed è stata la prima donna a diventare procuratore capo a Cuneo e otto anni dopo ancora la prima a essere nominata procuratore generale a Cagliari. Nanni prenderà le redini della procura generale di Milano, dopo che il suo predecessore Roberto Alfonso è andato in pensione.

Dall’Aspromonte a Sanremo

Nanni nella sua carriera ha sempre rappresentato la pubblica accusa, sin dal suo primo incarico alla fine degli anni Ottanta alla procura di Sanremo. In quel periodo ha condotto l’indagine sul sequestro di persona a scopo di estorsione dell’imprenditore Claudio Marzocco, portato in Calabria dov'è rimasto prigioniero per oltre un mese sull'Aspromonte. Il sequestro si è concluso con rilascio dell’ostaggio senza il pagamento del riscatto e l’individuazione e l’incriminazione di alcuni dei suoi carcerieri. In quel periodo la magistrata ha indagato anche sull’organizzazione del Festival di Sanremo, inchiesta conclusa con la condanna di alcuni amministratori locali e dell’organizzatore dell’epoca.

Dal settembre del 1992 la donna ha quindi iniziato a lavorare presso la Procura di Genova, dove si è occupata dei reati contro la pubblica amministrazione, trattando, tra l’altro, procedimenti per corruzione e concussione che hanno coinvolto funzionari dell’Anas locali e nazionali. È stata anche alla procura distrettuale antimafia occupandosi in particolare del ponente ligure. Anni segnati dalle indagini su associazioni a delinquere operanti, anche all’estero, nei settori del gioco d’azzardo, dell’usura, del riciclaggio e dell’importazione e traffico di sostanze stupefacenti dal Sud America e dal Marocco e poi dalle inchieste sul terrorismo internazionale e sul contrasto al finanziamento in particolare di quello di matrice islamica. Nanni ha quindi diretto la procura generale di Cuneo e quella di Cagliari, fino al nuovo prestigioso incarico a Milano.

