l’inchiesta dei pm sulla sanità

Appalti truccati e comitati d’affari occulti: Cuffaro rischia il carcere, la Sicilia trema

Nello Trocchia
04 novembre 2025 • 19:57

La procura di Palermo ha chiesto i domiciliari per l’ex governatore e per il deputato di Noi Moderati, Saverio Romano. La condanna per favoreggiamento incassata da “Vasa vasa” non ha fermato il suo ritorno politico tra la destra al governo

Salvatore Cuffaro, detto Totò vasa vasa, si è ripreso la Sicilia a distanza di quasi due decenni mettendosi a capo di un comitato d’affari occulto in grado di condizionare l’attività politica della regione. Questo è l’atto d’accusa della procura di Palermo. L’isola è tornata nelle sue mani grazie al silenzio interessato dei vertici locali e nazionali dei partiti di maggioranza, a partire da Fratelli d’Italia, che predicano continuità con gli insegnamenti del giudice Paolo Borsellino, e poi si sp

Per continuare a leggere questo articolo

Nello Trocchia

Nello Trocchia è inviato di Domani, autore dello scoop sui pestaggi nel carcere di Santa Maria Capua Vetere. Ha scritto inchieste su mafie e malaffare politico per quotidiani e riviste, riprese dai principali media nazionali e internazionali; per la tv ha realizzato documentari come Casamonica tratto da uno dei suoi libri. L'ultimo volume che ha scritto è Invincibili, un'inchiesta sulla mafia albanese. Il suo ultimo podcast si intitola 'Pestaggio di stato'. Ha scritto per il teatro e un libro di racconti per bambine e bambini.