Quando pensiamo che qualcosa non va nel nostro corpo, digitiamo i sintomi e in meno di un secondo ci troviamo catapultati in una miriade di diagnosi infauste, che si moltiplicano. Così la nostra paura cresce e diventa ansia incontrollabile. Tutto questo ha un nome

Una palpebra che trema, un formicolio, un piccolo nodulo e la paura sale. Cosa fare? Apriamo internet o un’app di intelligenza artificiale (Ia) e proviamo a capire. Digitiamo i sintomi e in meno di un secondo ci troviamo catapultati in una miriade di diagnosi infauste: sclerosi multipla, morbo di Parkinson, tumore. Il risultato che abbiamo è che la nostra paura cresce, diventa ansia. Un’ansia incontrollabile. Facciamo altre ricerche e le diagnosi si moltiplicano. Siamo in preda al panico. Tutto questo ha un nome: cybercondria.

Quanto è diffusa

Questo termine fa la sua comparsa nella letteratura scientifica nel 2003 in un articolo di due ricercatori scozzesi. Da allora questo disturbo ha visto crescere il numero di pubblicazioni scientifiche che studia il fenomeno, tanto da avere oggi un test per capire se si soffre di cybercondria. Ma di cosa si tratta?

In poche parole, la cybercondria è caratterizzata da: 1) un comportamento disfunzionale in cui le persone cercano in modo eccessivo e ripetitivo informazioni mediche o psicologiche su internet; 2) un aumento dei livelli di ansia per la propria salute e un impatto negativo sullo stato emotivo dell’individuo che ha ottenuto una o più autodiagnosi tramite internet.

La definizione nasce dall’unione tra “cyber” e “ipocondria”, e descrive un fenomeno nuovo e in grande crescita. Una recente ricerca pubblicata su Scientific Reports di Nature ha rilevato che oltre la metà degli utenti che cercano online una diagnosi per i propri sintomi, finisce per accrescere il proprio stato di ansia. Gli studi pubblicati negli ultimi venti anni ci dicono che una parte della popolazione nel mondo cade in una vera e propria spirale psicologica: più si cercano risposte, più aumenta l’ansia, che a sua volta alimenta nuove ricerche.

Il rischio maggiore lo corre chi ha già ha già timori circa il proprio stato di salute o ha una eccessiva propensione al controllo. In questi casi, la consultazione compulsiva di siti medici – o presunti tali – diventa un’azione ripetitiva che non risolve nulla e peggiora lo stato mentale. Attenzione: non tutte le informazioni reperibili sulla rete o con l’Ia sono un problema. Il problema è il loro uso disfunzionale.

Di chi è colpa

I siti con informazioni mediche o psicologiche sono innumerevoli e sono decine di milioni gli utenti che li visita mensilmente (solo per considerare l’Italia). A questi numeri va aggiunto il ruolo delle app di Ia. In questo mondo di informazioni online ci si può perdere e dobbiamo chiamare in causa un altro termine: la health literacy o alfabetizzazione sanitaria. In pratica, è la capacità di trovare, comprendere, valutare e applicare informazioni sanitarie per migliorare o mantenere il proprio benessere.

Viene da sé che, senza una adeguata regolamentazione dei contenuti medici o psicologici reperibili online e senza una sufficiente conoscenza delle fonti affidabili e dei limiti che devono esserci nell’utilizzare le informazioni reperite online per prendere decisioni sulla propria salute, in molti possono cadere nella cybercondria. La buona notizia è che sono già disponibili dei trattamenti psicologici efficaci: nei casi più severi si è dimostrato utile l’approccio cognitivo-comportamentale.

Il ruolo delle istituzioni

Le politiche di indirizzo sulla rete possono avere un senso se sono globali. Poco può fare il singolo stato. Poco si può fare per avere solo dei contenuti medici e psicologici non fuorvianti. Di conseguenza, le istituzioni nazionali potrebbero promuovere campagne di informazione e formazione per provare a creare una cultura digitale della salute.

Va aggiunto che la cybercondria ha un impatto anche sulla spesa sanitaria: uso eccessivo del pronto soccorso, esami inutili o, addirittura, abbandono delle prescrizioni mediche a favore di terapie proposte da Internet. Far conoscere la cybercondria è un aiuto non solo per i più fragili ma, anche per le casse degli stati.

© Riproduzione riservata