Da una parte c’era il governo Conte II che tentava di estromettere la famiglia Benetton dalla proprietà di Autostrade per l’Italia, la spa che aveva la gestione del ponte Morandi, crollato il 14 agosto 2018, provocando la morte di 43 persone. Dall’altra parte c’era Gaetano Manfredi, ingegnere e professore, che di quell’esecutivo è diventato poco dopo ministro dell’Università e della ricerca e che, proprio in quei mesi, svolgeva una consulenza per Autostrade per l’Italia da 90mila euro per un altro viadotto a rischio.

Una vicenda che Domani può svelare e che si incrocia con un contenzioso contabile che ha coinvolto proprio Manfredi. L’attuale primo cittadino di Napoli conferma tutto precisando la tempistica: «L’incarico conferitomi da Autostrade era precedente alla nomina da ministro e, per evitare conflitti d’interessi, lo interruppi appena nominato completando soltanto gli atti obbligatori di legge». Ma la società era comunque già alle prese con le conseguenze del crollo e in trattativa con l’esecutivo per uscire di scena.

Gli incarichi

Le ultime ore hanno visto il primo cittadino al centro della scena grazie all’annuncio che la prossima Coppa America si terrà a Napoli nel 2027. Manfredi ha ovviamente festeggiato e, intervistato dal Foglio, tra un grazie a Giorgia Meloni e uno a Vincenzo De Luca, dopo aver dato il suo endorsement a Roberto Fico come candidato del centrosinistra alle prossime regionali, ha annunciato che si ricandiderà alle prossime elezioni comunali, nel 2026. Eppure non manca qualche ombra.

L’attuale sindaco e presidente dell’Anci, infatti, ha chiuso un procedimento aperto a suo carico versando in sede di rito abbreviato 210mila euro all’università Federico II, dove è stato prima docente e poi rettore dal 2014 al 2020. Secondo la procura della Corte dei conti, l’allora professore ha ricevuto soldi per consulenze svolte in favore di privati ed enti pubblici in contrasto «con la normativa sul cumulo di impieghi». Il procedimento contabile si è chiuso nel 2023. Una di quelle consulenze era proprio quella svolta per Autostrade per l’Italia.

Manfredi e i Benetton

Si trattava di un incarico di collaudo statico relativo alla «somma urgenza del viadotto Moro» con affidamento diretto, iniziato nel giugno 2019 e terminato esattamente un anno dopo. L’importo concordato era pari a 90mila euro (alla fine Manfredi ne ha incassati 50mila avendo interrotto il rapporto in anticipo).

Dopo il crollo del ponte Morandi diversi viadotti erano finiti sotto la lente d’ingrandimento dei finanzieri. Nello specifico il viadotto Moro, che si trova lungo l’autostrada A14 nel comune di Ortona, era uno di quelli al centro di un’indagine aperta dalla procura di Genova proprio dopo la tragedia del 14 agosto, un fascicolo parallelo ed esplorativo connesso a quello principale.

Manfredi, ovviamente, nulla c’entrava in quell’indagine, ma era stato chiamato dalla società, per la sua lunga esperienza professionale, a svolgere un incarico consulenziale per il collaudo dell’opera.

Quelli erano mesi caldi per il governo e per l’allora presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, che a fine 2019, durante la conferenza di fine anno, aveva annunciato l’ingresso dell’attuale sindaco di Napoli nell’esecutivo. Proprio in quella conferenza era arrivata la conferma della volontà di revocare la concessione ad Autostrade. «Confidavo di poter completare l’istruttoria entro questo mese, ci sarà uno slittamento, ma siamo in dirittura d’arrivo», diceva.

In quel periodo i giallorossi stavano studiando tempi e modi per estromettere i Benetton dalla società, operazione riuscita, non senza polemiche, con l’ingresso nel capitale di Cassa depositi e prestiti, controllata per l’83 per cento dal ministero dell’Economia.

L’accordo era stato raggiunto nel luglio 2020, ma formalizzato nel 2022 al costo di circa 8,2 miliardi di euro. La consulenza di Manfredi è iniziata nel 2019, pochi mesi prima di diventare ministro, ed è terminata l’anno successivo, nel pieno della trattativa, con la famiglia Benetton.

L’attuale primo cittadino ribadisce che, dopo la nomina a ministro, ha interrotto il rapporto completando solo «gli atti obbligatori di legge». Gli abbiamo chiesto un commento anche sugli altri incarichi, quelli al centro del procedimento contabile, quali fossero i nomi degli enti o delle società per cui ha lavorato. «Gli incarichi professionali – tutti precedenti al 2013 e relativi a collaudi o consulenze di parte in tribunale – mi sono stati conferiti da comune di Napoli, comune di Avellino, regione Campania tramite la concessionaria Infraflegrea (allora Astaldi, oggi gruppo Webuild, ndr) e clinica Malzoni», ha chiarito. Tutte realtà totalmente estranee a ogni contestazione.

Danno erariale

Per gli incarichi libero professionali, alcuni dei quali considerati dalla procura della Corte dei conti incompatibili con lo status di docente, gli è stato contestato un danno erariale pari a 763mila euro. Come detto, il contenzioso si è chiuso, nel 2023, con il versamento di 210mila euro, ma la definizione del giudizio, attraverso il cosiddetto rito abbreviato, non ha chiuso le polemiche.

Tre consiglieri municipali, vicini al movimento dell’ex sindaco Luigi de Magistris, hanno chiesto alla Federico II l’accesso agli atti per avere il dettaglio degli addebiti mossi al professor Manfredi e per conoscere l’eventuale apertura o meno di procedimento disciplinare. Dopo il diniego si sono rivolti al tribunale amministrativo regionale che ha dichiarato improcedibile il ricorso introduttivo, ma ha accolto «il ricorso per motivi aggiunti e, per l’effetto, ha ordinato all’università resistente di fornire ai ricorrenti le informazioni dell’istanza di accesso».

