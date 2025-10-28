Dal Sim del Duce alle stragi nere. Cent’anni di deviazioni e segreti

Creato con un regio decreto il 15 ottobre 1925, il servizio segreto assunse pienezza di forma e capacità operativa all’alba del 1934 quando, per volontà di Mussolini, fu affidato al suo vero fondatore: il generale Mario Roatta. Chi erano i vertici del Sim e perché con la caduta del fascismo occuparono posti di rilievo nei nuovi servizi