Dal Sim del Duce alle stragi nere. Cent’anni di deviazioni e segreti

Creato con un regio decreto il 15 ottobre 1925, il servizio segreto assunse pienezza di forma e capacità operativa all’alba del 1934 quando, per volontà di Mussolini, fu affidato al suo vero fondatore: il generale Mario Roatta. Chi erano i vertici del Sim e perché con la caduta del fascismo occuparono posti di rilievo nei nuovi servizi
Nello spazio di tempo che separa l’80esimo anniversario della Liberazione dello scorso 25 aprile e quello della Repubblica del prossimo 2 giugno è caduto il centenario della fondazione del Sim (Servizio informazioni militari), incastonato tra le nostre due date fondative come una cuspide incaricata di ricordare il carattere «difficile» della democrazia in Italia. Così, se nelle cerimonie ufficiali (accompagnate da pagine web governative, brochure, francobolli e monete celebrative) non si trova t