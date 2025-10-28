Storia dell’intelligence italiana - 1

Dal Sim del Duce alle stragi nere. Cent’anni di deviazioni e segreti

Nel 1991 l'ammiraglio Fulvio Martini, che comandava il Sismi, confermò l'esistenza di una ''Gladio militare'' che aveva compiti non informativi ma operativi. Il tutto e' in una lettera inviata da Martini ad un componente di questa struttura, Antonino Arconte, che e' stata allegata ad una denuncia presentata ieri mattina alla Procura militare di Roma La denuncia e' stata presenatta da Falco Accame, ex presidente della commissione Difesa e chiede che si indaghi sulla vicenda visto che per lo Stato italiano questa struttura non è mai esistita
Davide Contistorico
28 ottobre 2025 • 07:00

Creato con un regio decreto il 15 ottobre 1925, il servizio segreto assunse pienezza di forma e capacità operativa all’alba del 1934 quando, per volontà di Mussolini, fu affidato al suo vero fondatore: il generale Mario Roatta. Chi erano i vertici del Sim e perché con la caduta del fascismo occuparono posti di rilievo nei nuovi servizi

Nello spazio di tempo che separa l’80esimo anniversario della Liberazione dello scorso 25 aprile e quello della Repubblica del prossimo 2 giugno è caduto il centenario della fondazione del Sim (Servizio informazioni militari), incastonato tra le nostre due date fondative come una cuspide incaricata di ricordare il carattere «difficile» della democrazia in Italia. Così, se nelle cerimonie ufficiali (accompagnate da pagine web governative, brochure, francobolli e monete celebrative) non si trova t

Davide Contistorico

Davide Conti, storico, consulente della Procura di Bologna (inchiesta sulla strage 2 agosto 1980), già consulente della Procura di Brescia (inchiesta sulla strage 28 maggio 1974), è stato consulente dell'Archivio Storico del Senato della Repubblica. È autore della ricerca sulla Guerra di Liberazione a Roma 1943-1944 che ha determinato il conferimento della Medaglia d'oro al Valor Militare alla città di Roma da parte del Presidente della Repubblica. Per Einaudi ha pubblicato Gli uomini di Mussolini. Prefetti, questori e criminali di guerra dal fascismo alla Repubblica italiana (2017 e 2018), L'Italia di piazza Fontana. Alle origini della crisi repubblicana (2020) e Fascisti contro la democrazia. Almirante e Rauti alle radici della destra italiana 1946-1976 (2023).