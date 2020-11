Sta circolando in queste ore la bozza della manovra economica che il governo si appresta a varare in vista dell’anno prossimo.

Sanità

Il settore della sanità, fortemente messo alla prova dalla pandemia causata dal Covid-19, è destinatario di diverse misure contenute nella bozza. Nel 2021 il livello di finanziamento del fabbisogno del settore sanitario sarà di 121 miliardi di euro. È inoltre prevista un'indennità specifica per gli infermieri del Servizio sanitario nazionale per cui saranno stanziati sono stanziati 335 milioni di euro a decorrere dal 2021. Aumentano del 27 per cento anche le indennità già esistenti per medici, sanitari e veterinari.

Politiche sociali

Con l’obiettivo di sostenere le attività già colpite dal dall’emergenza, è stato creato un fondo con una dotazione di quattro miliardi di euro per l’anno 2021. Inoltre, la spesa per il reddito di cittadinanza aumenterà l’anno prossimo e salirà a196,3 milioni di euro.

Trasporti

Il settore dei trasporti, al centro delle polemiche perché accusato di essere veicolo di contagio a causa delle sue carenze, otterrà 150 milioni nel 2021 per il trasporto pubblico scolastico. Le risorse per il potenziamento del servizio alla luce dell'emergenza Covid andranno in un fondo ad hoc. Arriva, inoltre, un fondo da 100 milioni di euro per il «bonus bici e monopattini» anche nel 2021. Il buono mobilità è pari al 60 per cento della spesa sostenuta e, comunque, in misura non superiore a euro 500, a partire dal 4 maggio 2020 e fino al 31 dicembre 2020, sarà valido per l’acquisto di biciclette, anche a pedalata assistita, nonché di veicoli per la mobilità personale a propulsione prevalentemente elettrica.

Uguaglianza di genere

Sarà creato presso il ministero dello Sviluppo economico, il 'fondo imprenditoria femminile' con il compito di «promuovere e sostenere l’avvio e il rafforzamento dell’imprenditoria femminile, la diffusione dei valori di imprenditorialità e lavoro tra la popolazione femminile e massimizzare il contributo, quantitativo e qualitativo, delle donne allo sviluppo economico e sociale del paese». Viene inoltre istituito, sempre presso il Mise, il Comitato impresa donna con il compito di attualizzare le linee di indirizzo per l’utilizzo delle risorse del Fondo.

