Dani Alves si sarebbe consegnato di sua spontanea volontà alle autorità catalane. Dopo aver rilasciato una dichiarazione è stato portato alla Ciutat de la Justicia di Barcellona dove andrà in tribunale. I fatti risalirebbero allo scorso 31 dicembre

Dani Alves, uno dei giocatori di calcio più titolati al mondo, è stato arrestato con l’accusa di aver molestato una ragazza lo scorso 31 dicembre. I fatti sarebbero avvenuti in una discoteca di Barcellona. Il 39enne brasiliano è accusato di aver toccato sotto la biancheria intima una ragazza senza il suo esplicito consenso.

Nella mattinata del 20 gennaio, Dani Alves si è consegnato di sua spontanea volontà alle autorità catalane. Dopo aver rilasciato una dichiarazione è stato portato alla Ciutat de la Justicia di Barcellona dove andrà in tribunale. Sarà un giudice a stabilire se ordinare eventuali misure cautelari che potrebbero comportare anche la carcerazione provvisoria nel caso considerasse che vi sono sufficienti indizi di reato, rischio di fuga o di recidiva.

Dani Alves attualmente gioca per il Pumas, una squadra messicana. In Europa ha vestito le maglie del Barcellona, della Juventus e del Paris Saint Germain. Nonostante l’età recentemente ha anche giocato diversi minuti con la nazionale del Brasile durante il mondiale in Qatar.

