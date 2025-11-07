I reati diminuiscono, la percezione dell’insicurezza no

true false

Tranquilli, non dobbiamo aver paura di uscire di casa. Gli omicidi si sono ridotti, e così le rapine e i furti. L’ossessione della sicurezza, diffusa dalla narrazione mediatica e politica, ha avuto un nuovo sussulto con l’indagine del “Sole 24 ore” su dati ottenuti in esclusiva dal ministero dell’Interno, e con la notizia che gli illeciti, l’anno scorso, sono aumentati dell’1,7 per cento rispetto al 2023. Il Rapporto “Viminale-Sole”, appena pubblicato, ha analizzato il trend 2018-2024. Considera