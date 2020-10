I finanzieri del Comando provinciale della Guardia di finanza di Milano hanno sequestrato, nell’ambito dell’operazione Take Over, 36 milioni di euro a 88 società convolte a vario titolo nella ricezione di compensazioni indebite d’imposta dallo stato italiano. Le società in questione operavano in Emilia-Romagna, Lombardia, Piemonte, Lazio e Campania.

I fondi del Decreto Rilancio

Nel corso delle indagini è anche emerso che 15 fra le società investigate sono risultate destinatarie dei contributi a fondo perduto, previsti dal Decreto rilancio, concessi in relazione all’emergenza dovuta al diffondersi del Covid-19. Tra i beneficiari del sistema illecito c’erano poi imprese attive in vari settori: dalle pulizie all’edile, dal trasporto alla vigilanza privata. Il numero totale degli indagati è di 103, tra questi oltre ai responsabili e i legali delle varie società ci sono professionisti delle provincie di Milano, Brescia, Novara, Lecco, Roma e Latina. Quest’ultimi sarebbero gli architetti del raggiro.

