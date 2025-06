Per sostenere le ragioni del decreto sicurezza nell’aula della Camera dei deputati per Fratelli d’Italia è intervenuta anche Augusta Montaruli. Famosa per il «bau bau» rivolto in tv a un avversario politico e condannata in via definitiva per peculato, la deputata ha sostenuto così le ragioni della maggioranza: «Chi sono per voi i deboli, i fragili, sono gli uomini della polizia penitenziaria che si trovano soli con le rivolte in carcere o sono i detenuti che fanno le rivolte?». E giù applausi dal gruppo politico di appartenenza.

Il riferimento è al nuovo reato di rivolta all’interno dell’istituto penitenziario, introdotto dal decreto. Ma davvero questo nuovo reato aiuta l’attività delle donne e degli uomini in divisa? È vero esattamente il contrario.

A cosa serve davvero il nuovo articolo 415 bis? Basta leggere per capirlo. «Ai fini del periodo precedente, costituiscono atti di resistenza anche le condotte di resistenza passiva che, avuto riguardo al numero delle persone coinvolte e al contesto in cui operano i pubblici ufficiali o gli incaricati di un pubblico servizio, impediscono il compimento degli atti dell'ufficio o del servizio necessari alla gestione dell'ordine e della sicurezza».

Detenuti zitti

Cosa significa? Niente più proteste pacifiche, battiture, prolungamento dell’ora d’aria perché si rischia di incorrere nel nuovo reato. I detenuti dovranno accettare cibo scadente, condizioni indecenti e, ricordando la stagione del Covid, assenza di mascherine e mancate risposte in caso di contagio. Dovranno tacere.

Questo genererà caos negli istituti e più violenza, il detenuto si troverà di fronte a una doppia scelta, partecipare alla protesta rischiando altri anni di carcere oppure rientrare esponendosi a possibili reazioni degli altri reclusi. Un caos che non migliorerà la vita degli agenti, anzi.

«Da quando è stato pubblicato il decreto sono aumentate le tensioni nelle carceri e in quattro giorni ci sono state almeno due gravi situazioni di disordine che la polizia penitenziaria, sempre più stremata nelle forze e mortificata nel morale, ha dovuto fronteggiare con non poche difficoltà», dice Gennarino De Fazio, segretario della Uilpa, un sindacalista che conosce il carcere e i problemi reali di chi indossa una divisa.

Il riferimento è al caos che si è generato negli istituti di Cassino e Piacenza. «Lo stato, per essere credibile e autorevole, prima di mostrare i muscoli (dopati), dovrebbe mettersi nelle condizioni di rispettare le proprie leggi e non di violarle sistematicamente persino nei confronti dei suoi stessi servitori», conclude. Nel 2023, in una riunione alla presenza della presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, il sindacalista aveva evidenziato l’inutilità di una simile misura.

In questo momento in carcere mancano 18mila agenti, alcuni sono sottoposti a turni massacranti e a straordinari insostenibili, e ci sono 16mila detenuti in più della capienza consentita.

Addio reato di tortura

Il nuovo reato, però, raggiunge anche un altro obiettivo, agognato da Fratelli D’Italia e dal suo sottosegretario alla Giustizia, Andrea Delmastro Delle Vedove: vanificare il reato di tortura, introdotto nel nostro ordinamento nel 2017.

«Il reato di rivolta penitenziaria che punisce anche la resistenza passiva mostra il volto illiberale di questo decreto e di questo governo. Risponde a tre diverse finalità, una più grave dell’altra. La prima è quella di configurare un carcere senza diritti, chi è detenuto non ha diritti e non può rivendicarlo. Siamo tornati al 1931, al regolamento carcerario fascista. La seconda finalità è quella di svuotare il reato di tortura, anche perché la difesa di un agente violento potrebbe giustificare l’intervento con la cessazione di un reato punibile fino a otto anni di carcere, quello appena introdotto. La terza e ultima finalità, la più meschina, è quella di neutralizzare categorie di persone fragili. Chi incapperà in questo reato? Mica i grandi boss, ma i fragili che saranno sepolti sotto anni di condanna», dice Susanna Marietti di Antigone, da sempre si batte per il diritto e la civiltà giuridica in questo paese.

