Moltissimo fumo si sta levando intorno al femminicidio di Chiara Poggi, bisogna però capire che cosa resterà di reale e di giudiziario quando la procura di Pavia e i carabinieri di Milano metteranno nero su bianco l’esito delle nuove, clamorose e mediaticamente sovraesposte indagini. Andrea Sempio, amico del fratello della vittima, sembra nel centro del mirino. Ma non è il solo.

Mercoledì 14 maggio sono scattate le perquisizioni sotto ogni tetto che sinora l’ha riparato. Poche settimane fa era avvenuto il prelievo del suo Dna, direttamente in via Moscova e a favore di telecamere e taccuini. E, a proposito di fumo, è appena cominciata a Tromello, in un canale fangoso, la ricerca dell’attizzatoio del camino di casa Poggi: sarebbe ritenuta – secondo indiscrezioni giornalistiche – l’arma del delitto, che risale al 13 agosto del 2007 in una Garlasco afosa e deserta.

Da mesi gli investigatori stanno conducendo una partita a scacchi: il loro avversario è un (o una?) “mister X”, l’autore del delitto di Chiara Poggi. Nessun inquirente osa affermare ufficialmente che il colpevole, condannato sino in Cassazione, e cioè Alberto Stasi, sia l’innocente vittima di un errore.

E dal segreto investigativo sinora sono trapelate solo notizie a senso unico, molto utili a diffondere confusione e panico tra i nuovi sospettati, ma quanto concrete? Innanzitutto, c’è un nuovo testimone. È passato, prima che dalla caserma, da un programma tv, “Le iene”. Ha lasciato presunte rivelazioni. Quali? Non si sa. Valide? Bisogna accertarlo.

C’è poi un pompiere: era in servizio a Vigevano il giorno del delitto e del viaggio in città di Andrea Sempio, documentato anche da uno scontrino anonimo. Il verbale del pompiere ha aggiunto qualcosa d’importante sull’alibi di Sempio? Non si sa. Si dice solo, ma chissà se è vero, che solo al sentire pronunciare il suo nome la madre di Sempio s’è sentita male.

Cemento fresco

Non è ancora finita. Torna in auge un presunto testimone di Garlasco. Già a suo tempo denunciato per calunnia: puntava il dito contro una delle gemelle Cappa, cugine di Chiara Poggi. È attendibile?

Ora, per essere chiari, se davvero sono arrivate fresche notizie di reato, è sacrosanto che vadano approfondite. Specie se siano state “gettate” via con leggerezza. Nel frattempo a finire nel tritacarne dei sentimenti sono i genitori di Chiara Poggi, Rita e Giuseppe. Ai tempi non cercavano un colpevole, ma “il” colpevole: e sono ancora razionalmente convinti che sia stato Stasi, l’ex fidanzato, a straziare una figlia modello.

Serve sottolineare almeno un passaggio cruciale che convince i giudici della cassazione a condannare il giovane. Immaginiamo – per capire i fatti e non quello che Leonardo Sciascia chiamata “i fantasmi dei fatti” - una gettata di cemento fresco. E immaginiamo un muro alla fine di questa gettata.

Su questo immaginario cemento fresco, Alberto Stasi sostiene a verbale di aver camminato. E ha descritto anche quello che vedeva al di là del muro. Ma su questo immaginario cemento – che purtroppo è nella realtà il sangue di Chiara – non ci sono tracce del passaggio delle scarpe di Stasi. Ogni prova scientifica ha stabilito (stabilire è un verbo serio) che avrebbero dovuto esserci. Mancano.

Sangue e bugie

Avrebbero dovuto esserci residui di sangue anche sul tappetino dell’auto sulla quale Stasi sale per andare dai carabinieri di Garlasco. Se anche questo sangue non c’è, e non c’è, Stasi mente. L’ex fidanzato della ragazza uccisa dice anche di essere entrato in casa, di aver visto tante chiazze, di aver dunque cercato e trovato Chiara in cantina. Dice ancora di essersi affacciato sulla porta: era “pallida”. Ed è qui che si staglia un triplice passaggio importante. Uno: davanti alla porta della cantina c’è una grossa chiazza di sangue. Era impossibile non calpestarla, per aprire la porta. Non appare calpestata.

Due: a causa della forza di gravità, il sangue è colato sul volto della ragazza, tramutato in una sorta di scura maschera funeraria, altro che “pallida”. Tre: chi scrive, molti anni dopo l’omicidio, chiedendo il permesso alla madre, s’è sdraiato sui gradini della cantina al posto del corpo di Chiara. E ha guardato verso la porta. La porta non si vede.

Ora, se chi è morto non vedeva la porta, come poteva Stasi “vedere”? Stasi descrive dunque il ricordo di quello che ha fatto, non quello che poteva vedere. Tutto molto semplice. Oggi, però, dentro la colossale nuvola indiziaria Stasi è diventato meno che un’ombra. Al suo posto, vengono trascinati in primo piano Andrea Sempio e i suoi amici del tempo, i suoi genitori, più due tra le ragazze più belle del paese, Stefania e Paola Cappa.

Oggi, rieccoli tutti. Rancori giovanili, follie, scatti d’ira, invidia: il movente dell’omicidio di Chiara sarebbe da cercare, insomma, in quello che Alessandro Manzoni chiamava il guazzabuglio del cuore umano. E se tutto può essere, noi aspettiamo di leggere, nero su bianco, dove si va a parare.

Fa impressione però apprendere che, almeno stando ai genitori di Chiara, il famoso attizzatoio del camino non è in un canale, dove lo cercano i carabinieri, ma è dov’è sempre stato: a casa loro, nella casa di una tragedia che è cosa diversa dalla fiction.

