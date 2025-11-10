Dieci anni dal Bataclan, il dovere del ricordo e l’equilibrio (difficile) tra sicurezza e libertà

true false

L’incubo della maledetta notte del 13 novembre 2015. E le sue scorie. Lo stato di emergenza si è protratto a lungo. Per sventare nuovi attentati sono stati investite cifre enormi per creare una rete di informazione colossale, nella quale sono finite molte persone. Ma come si può sorvegliare tutto e tutti senza finire in un incubo orwelliano? Senza minacciare lo stato di diritto?