Dipendenza da internet, lo psichiatra Tonioni: «Per tutelare i nostri figli vanno educati i genitori»

true false

«La responsabilità delle piattaforme digitali nel tutelare i minori? Non è minimamente paragonabile a quella dei genitori. E bisogna smetterla con i luoghi comuni sull’iperconnessione e sulla dicotomia vita reale-vita virtuale. La relazione genitore-figlio va ben oltre l’uso della tecnologia: è la fiducia che va recuperata e sono i genitori a dover essere educati prima e più dei figli»: lo psichiatra e psicoterapeuta Federico Tonioni, dal 2009 a capo del primo Ambulatorio in Italia sulla dipende