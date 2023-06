Un sottomarino con turisti in visita al relitto del Titanic è andato disperso. La notizia è stata data dalla Bbc che è stata avvertita dalla guardia costiera di Boston di aver dato il via alle operazioni di ricerca e soccorso. Non è certo quante persone fossero a bordo dell’imbarcazione.

Occasionalmente piccoli sottomarini portano visitatori ed esperti al relitto del Titanic da quando è stato scoperto nel 1985. I resti della transatlantico si trovano a 3,8mila metri sul fondo fangoso dell’Atlantico, al largo dell’ isola di Terranova, in Canada

