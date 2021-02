Dopo il blocco subìto per i profili di età non verificata, TikTok ha comunicato al Garante della privacy che adotterà misure per bloccare l'accesso agli utenti minori di 13 anni e valuterà l'utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale per la verifica dell'età. Inoltre, lancerà una campagna informativa per sensibilizzare genitori e figli. L'autorità, scrive il Garante in una nota, si è, in ogni caso, riservata di verificare l'effettiva efficacia delle misure annunciate.

Cosa è successo?

L’attenzione del Garante su TikTok si è intensificata dopo la morte di una bambina di dieci anni anni ritrovata in fin di vita dai genitori con una cintura avvolta al collo. La bimba aveva partecipato alla Blackout challenge, una sfida social che vede i partecipanti autosoffocarsi fino allo sfinimento. Il vincitore è colui che resiste di più. Dopo la tragedia, il Garante aveva bloccato i profili del social la cui età non sia verificata. Già a dicembre l’autorità aveva ammonito TikTok ad adeguare le proprie regole in maniera tale da proteggere i più piccoli.

© Riproduzione riservata