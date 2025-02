«L’estradizione non è ancora stata eseguita nonostante la nostra richiesta, a quanto ci risulta è stato liberato con l’obbligo di non lasciare il paese», dice un inquirente che si è occupato di Dorian Petoku, signore della droga e amico di Fabrizio Piscitelli, il narco-ultrà ucciso a Roma il 7 agosto 2019.

Una notizia che Domani può rivelare proprio nei giorni dell’accordo tra il presidente degli Emirati Arabi Uniti, Mohamed bin Zayed Al Nahyan, e la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, che ha parlato di «giornata storica» per la «volontà concreta degli Emirati Arabi Uniti di investire in Italia 40 miliardi di dollari».

Oltre gli accordi, gli affari, i soldi c’è una storia che incrocia l’Italia e gli Emirati Arabi Uniti: il destino di Petoku. Un destino comune anche ad altri boss, politici e imprenditori che si nascondono nel Paese del golfo Persico per non finire nelle patrie galere. Nel caso di Petoku, le autorità emiratine avevano fermato il boss, ma al momento non è stato trasferito in Italia.

Domani si era già occupato di Petoku, esattamente nel novembre 2023, perché il narcotrafficante albanese non solo era stato mandato in comunità, con il parere contrario della procura antimafia di Roma, ma era anche in compagnia di vecchi sodali del crimine, picchiatori e boss della droga. Era lì perché ritenuto incompatibile con il carcere nonostante la condanna a 12 anni rimediata dal tribunale di Roma in primo grado, ora diventata definitiva e ridotta a dieci anni.

Petoku era arrivato in Italia dall’Albania dopo una lunghissima pratica di estradizione per scontare una misura cautelare in carcere. Dopo l’arrivo nel nostro paese è finito in comunità e, qualche giorno dopo gli articoli apparsi su Domani e la collaborazione con i pm del malavitoso Fabrizio Capogna, si è dato latitante. Era la fine di novembre del 2023. Passano sei mesi e, a inizio agosto, la Guardia di finanza intercetta Petoku proprio a Dubai.

«È un grande successo della cooperazione tra la nostra Guardia di finanza e le autorità emiratine», diceva Chiara Colosimo, vicinissima a Giorgia Meloni, presidente della commissione parlamentare Antimafia. Ma ora dove sta Petoku? «È stato liberato dalle autorità emiratine con l’obbligo di non lasciare il paese, e attendiamo l’estradizione, ma la pratica è lunga. Troppo lunga», racconta amareggiato un investigatore. Non solo è ancora a Dubai, ma è tornato anche libero.

L’Italia attende nonostante gli affari comuni e anche la sinergia sancita ad Abu Dhabi tra il procuratore capo di Roma, Francesco Lo Voi, e il segretario del Comitato nazionale per la lotta al riciclaggio, Hamid Al Zaabi. A Dubai Petoku dovrebbe aver ritrovato il cugino, Arben Zogu, il capo della colonna romana della mafia albanese, che non può rientrare in Italia dopo una condanna. Entrambi sono stati amici del narco-ultrà Piscitelli, proprio Petoku avrebbe picchiato in carcere Esteban Raul Calderon, imputato dell’assassinio di Diabolik.

Nell’ultima udienza del processo per l’omicidio di Piscitelli c’è stata l’arringa della difesa dell’argentino Calderon, il cui vero nome è Gustavo Musumeci. I legali Gian Domenico Caiazza ed Eleonora Nicla Moiraghi hanno messo in discussione l’attendibilità della principale accusatrice, l’ex del presunto assassino, palesando dubbi sulla pistola utilizzata e anche sul riconoscimento di Musumeci attraverso un video che immortala i momenti contestuali all’omicidio.

«Lo hanno definito un killer professionista, e allora vi sembra normale che avendo un tatuaggio se lo copra mentre lascia scoperto l’altro polpaccio senza usare neanche una tuta? Ma allora non è un professionista, ma un imbecille, un vero idiota», spiegano i legali.

Nella prossima udienza si prevedono le repliche della procura, i pm Francesco Cascini e Mario Palazzi, che hanno già chiesto l’ergastolo. Musumeci è già stato già condannato in primo grado per l’omicidio di Selavdi Shehaj, ucciso il 20 settembre 2020. L’argentino aspetta la sentenza mentre Petoku si gode il mare a Dubai.

