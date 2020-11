A Carignano, in provincia di Torino intorno alle 5:30 del mattino un uomo ha sparato alla moglie, ai figli piccoli e al cane all'interno della villetta di famiglia, e poi si è suicidato sparandosi un colpo alla testa. La donna è stata trovata già morta dai carabinieri che sono intervenuti allertati dai vicini: mentre i figli, due gemellini, sono stati trasportati d'urgenza all'ospedale Regina Elena del capoluogo piemontese in gravissime condizioni. L'omicida, nonostante la pronta assistenza medica del 118, è morto dopo poco. Uno dei due gemellini è deceduto all'ospedale di Torino mentre la sorellina rimane in condizioni gravissime. Sulla vicenda stanno indagando i carabinieri. Ancora non si hanno indicazioni sul movente della strage.

