Alfredo Ambrosetti, classe 1931, è morto oggi a Varese. Famoso per il Forum di Cernobbio da lui ideato nel 1975, è scomparso proprio mentre la cinquantesima edizione della kermesse è in corso in questi giorni a Ville D’Este. Da anni non ha più legami con l'organizzazione dell'evento che è gestito da Teha. L’intitolazione è però rimasta a suo nome.

Nel 2007 Ambrosetti era stato nominato Cavaliere del Lavoro. Il Coni inoltre li aveva assegnato la stella d’oro al merito sportivo.

Amico di capi di stato e nella specie dell’ex premier Mario Monti, aveva sempre vissuto a Varese con la famiglia. Strettissimo il legame mantenuto col territorio varesino.

Il suo Forum, nel corso del tempo, ha ospitato i grandi nomi della finanza, dell’imprenditoria e delle istituzioni: da Kissinger ad Arafat, passando per Gianni Agnelli e Berlusconi, fino a Sergio Mattarella.

