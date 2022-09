È morto il regista francese Just Jaeckin, conosciuto soprattutto per aver diretto Emmanuelle con Sylvia Kristel (nel 1974), uno dei film erotici più famosi di sempre. È stato anche il regista di altri film di successo, come Histoire d’O con Corinne Clery e L’amante di Lady Chatterley. Aveva 82 anni. Il suo agente ha confermato che è morto in Bretagna dopo una lunga malattia, circondato dalla moglie Anne, una scultrice, e dalla figlia Julia, una fotografa. Da tempo Jaeckin si era dedicato all’arte, in particolare con una galleria nel centro di Parigi.

I film

Jaeckin ha iniziato la sua carriera come fotografo di moda, esordendo alla regia proprio con Emmanuelle, ispirato all’omonimo libro di Emmanuelle Arsan. Il film ha registrato un successo tale che ha dato seguito poi a una serie di altri film (con altri registi). È la storia di una giovane francese colta che viaggia verso la Thailandia per raggiungere il marito diplomatico. E nel frattempo si lascia andare a una serie di altre esperienze sessuali.

Anche il film successivo, del 1975, è nello stesso filone. Histoire d’O è la storia di una giovane fotografa, interpretata da Corinne Clery, che viene condotta in un castello dal suo amante (interpretato da Udo Kier) e iniziata al sadomasochismo. È poi tornato a dirigere Sylvia Kristel in L'amante di Lady Chatterley (1981), tratto dal romanzo di David Herbert Lawrence. Nel 1984, ispirandosi all'omonimo fumetto a tematica bondage di John Willie, ha diretto Gwendoline. Tra gli altri suoi film Madame Claude (1977) e Un uomo in premio (1978).

