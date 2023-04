Rosa Gigante, madre del TikToker napoletano Donato De Caprio, è stata trovata morta nel suo appartamento. Gli inquirenti starebbero valutando la posizione di una donna, per la quale è in corso l’interrogatorio

La madre di Donato De Caprio, salumiere divenuto famoso su TikTok, è stata uccisa al termine di una lite. Rosa Gigante, 73 anni, è morta nella sua abitazione di Pianura, quartiere occidentale di Napoli, dove sono in corso le indagini della squadra mobile della questura di Napoli. I familiari hanno trovato in casa il cadavere, su cui sarebbero presenti segni di percosse.

Suo figlio è il titolare della salumeria napoletana “Con mollica o senza?”, nella zona della Pignasecca. Il nome deriva dallo slogan pronunciato nei suoi video su TikTok, dove è seguito da 3 milioni di persone.

Le indagini

Al momento non è stato appurato il movente dell’omicidio, ma sarebbe in corso l’interrogatorio di una donna. Le indagini sono ancora in corso e sono coordinate dalla squadra mobile di Napoli e dalla Procura della repubblica partenopea.

Il figlio della vittima, informato dell’accaduto, ha immediatamente lasciato la salumeria per arrivare sul posto.

Il marchio del foodblogger

Donato De Caprio lavorava alla salumeria ai Monti Lattai, a Napoli, quando ha iniziato a riprendere i panini che realizzava all’ora di pranzo – le cosiddette “merende” – e a postare i video su TikTok.

Con il successo ottenuto, ha poi deciso di aprire una propria salumeria, beneficiando degli investimenti di Steven Basalari, imprenditore di Brescia, proprietario anche del locale notturno Number one.

Nella sua nuova vita da TikToker, De Caprio ha collaborato con altre celebrità social. La sua intuizione è stata proprio il motto «Con Mollica o senza?», diventato un tormentone online.

