L'annuncio è avvenuto questa mattina a Roma: tre gruppi per la categoria video e due candidati per la categoria inchiesta multimediale. I finalisti dovranno ora portare a termine i loro lavori, affiancati da un pool di esperti che faranno loro da tutor. I vincitori saranno annunciati a ottobre

Sono stati presentati oggi, in viale Mazzini, a Roma, i finalisti della decima edizione del Premio Roberto Morrione per il giornalismo investigativo, promosso dall’associazione Amici di Roberto Morrione in collaborazione con la Rai.

Il Premio è riservato agli under 30 ed è dedicato alla memoria e all’impegno civile e professionale di Roberto Morrione, giornalista Rai, fondatore di Rainews24 e di Libera Informazione, del quale ricorre il decennale della scomparsa domani giovedì 20 maggio 2021.

Tra i 68 progetti di inchiesta candidati al bando 2021, la giuria presieduta da Giuseppe Giulietti ne ha scelti cinque proposti da nove autrici e autori selezionati tra i 118 partecipanti a questa edizione.

Nella realizzazione delle inchieste gli autori verranno affiancati da un pool di tutor di grande esperienza, composto da giornalisti, esperti e tecnici.

I finalisti

Arrivano in finale della decima edizione del Premio Roberto Morrione: Anna Berti Suman (categoria inchiesta multimediale), alla quale è stato assegnato come tutor giornalistico Giampaolo Musumeci; Jacopo Ottenga Barattucci (categoria inchiesta multimediale) con il tutor giornalistico Barbara Schiavulli; Giovanni Culmone, Matteo Garavoglia, Youssef Hassan Holgado (categoria video inchiesta) con la tutor giornalistica Francesca Mannocchi; Tobias Hochstöger, David Ognibene, Arianna Organtini (categoria video inchiesta); insieme alla tutor giornalistica Laura Silvia Battaglia; Pietro Mecarozzi (categoria video inchiesta), seguito dal tutor giornalistico Danilo Procaccianti.

Anche quest’anno confermato il tutoraggio tecnico video audio di Francesco Cavalli, quello digitale di Stefano Lamorgese, mentre il tutoraggio musicale è a cura di Pietro Ferri. L’avvocato Giulio Vasaturo garantisce una specifica consulenza legale. A ciascun progetto finalista é stato assegnato un contributo iniziale in denaro di 4mila euro da impiegare nello sviluppo e nella produzione dell’inchiesta. Le cinque inchieste concorrono inoltre ad un premio finale del valore di 2mila euro.

Le giornate finali di premiazione si svolgeranno a Torino dal 28 al 30 ottobre 2021. L’inchiesta vincitrice verrà mandata in onda da Rainews24, principale media partner del concorso.

Le finaliste e i finalisti hanno realizzato un video di un minuto per presentarsi e sono nel canale youtube del Premio Morrione.

I giurati

La Giuria del Premio è presieduta da Giuseppe Giulietti e composta da Luca Ajroldi, Paolo Aleotti, Piero Badaloni, Laura Silvia Battaglia, Giuliano Berretta, Giulia Bosetti, Valerio Cataldi, Francesco Cavalli, Chiara Cazzaniga, Giovanni Celsi, Enzo Chiarullo, Marco Damilano, Giovanni De Luca, Amalia De Simone, Antonio Di Bella, Alessandro di Nunzio, Lorenzo Di Pietro, Mara Filippi Morrione, Lorenzo Frigerio, Alessandro Gaeta, Diego Gandolfo, Duilio Giammaria, Gian Mario Gillio, Antonella Graziani, Karina Guarino Laterza, Celia Guimaraes, Udo Gümpel, Stefano Lamorgese, Francesco Laurenti, Dina Lauricella, Elisa Marincola, Flaviano Masella, Anna Migotto, Giorgio Mottola, Roberto Natale, Fausto Pellegrini, Francesco Piccinini, Raffaella Pusceddu, Alessandro Rocca, Luca Rosini,Federico Ruffo, Sandro Ruotolo, Mario Sanna, Giorgio Santelli, Pietro Suber, Giovanni Tizian, Maurizio Torrealta, Andrea Vianello.

