I candidati hanno dovuto scegliere se svolgere un tema in ambito artistico, filosofico, storico, letterario, sociale, economico o tecnologico. Tra Liliana Segre, Oliver Sacks, Giovanni Verga e Giovanni Pascoli

Il ministero dell’Istruzione ha inviato la password per aprire i plichi alle 8:30 e così in tutta Italia ha preso il via la prima prova degli esami di maturità 2022. Da subito sono circolate le prime indiscrezioni: Liliana Segre, Oliver Sacks, Giovanni Verga e Giovanni Pascoli. Il testo integrale è arrivato a mezzogiorno.

«La maturità 2022 – ha commentato il ministro Patrizio Bianchi – è partita regolarmente, abbiamo assegnato tracce che consentissero a studentesse e studenti di tutti gli indirizzi di esprimere il proprio pensiero e di valorizzare il proprio percorso di studi». Anche se in realtà l’Unione degli studenti in mattinata ha trovato da ridire sull’organizzazione delle prove scritte, che ripartono quest’anno dopo la sospensione dovuta al Covid-19.

Ecco il documento divulgato dal dicastero.

I candidati hanno dovuto scegliere se svolgere un tema in ambito artistico, filosofico, storico, letterario, sociale, economico o tecnologico. Per svolgerle sono state concesse le consuete sei ore.

© Riproduzione riservata