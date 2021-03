Curve, numeri e aria da influencer. Così l’ingegnere Alberto Giovanni Gerli sbarcato su YouTube con il nome “Data & Tonic” raccontava le sue ipotesi basate sui calcoli, dai numeri per avere successo in amore all’andamento della pandemia, tra cui uno sulla seconda ondata: «Perché la seconda ondata di COVID-19 in Italia potrebbe diventare uno tsunami». Adesso fa parte del nuovo Comitato tecnico scientifico che si occuperà di coadiuvare Palazzo Chigi nella gestione del contagio.

