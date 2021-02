Cambio di vertice a LaPresse: Alessia Lautone sarà la nuova direttrice dell’agenzia stampa milanese. Ad affiancare la giornalista reduce da sette anni alla direzione dell’agenzia Adnkronos, sarà Nicola Assetta che da vicedirettore assumerà l’incarico di condirettore mentre a rafforzare la conduzione della redazione nella squadra LaPresse, ci sarà anche Caterina Parise scelta come vicedirettrice per il coordinamento dell'agenzia stampa. «Abbiamo davanti cose di gran lunga migliori di quelle che ci siamo già lasciate dietro» ha detto Marco Durante, presidente di LaPresse.

Dopo la nomina, la nuova direttrice ha detto: «Mi trasferisco a Milano per intraprendere una sfida che mi inorgoglisce e mi emoziona. Dopo 18 anni in un’agenzia di stampa, di cui sette alla direzione, arrivo a LaPresse, una realtà unica nel panorama editoriale italiano. Un’azienda con potenzialità straordinarie, con una forte vocazione internazionale e una potente attitudine multimediale, capace di fare investimenti importanti nonostante la situazione così difficile. Ringrazio Marco Durante, il cui coraggio è ancora più significativo in un momento in cui il paese rafforza la sua leadership in Europa e nel mondo».

