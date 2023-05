Il 14 e 15 maggio si sono tenute le elezioni amministrative in 595 comuni delle regioni ordinarie tra cui 13 capoluoghi di provincia – tra i più importanti Brescia, Pisa e Siena – e un capoluogo di regione: Ancona. Non ci sono grandi centri coinvolti ma è comunque un test politico importante per la maggioranza di governo, a otto mesi dalle elezioni politiche, e anche per l’opposizione. Le due principali forze di opposizione Pd e 5s si presentano unite in tre comuni: Pisa, Teramo e Brindisi. Il pd è l’unico partito che ha presentato una lista in ogni comune. L'affluenza alle elezioni comunali, con le urne chiuse alle 15 e a oltre la metà del rilevamento dei seggi giunto al Viminale, si attesta al 59 per cento, in calo di poco più di due punti rispetto alle precedenti amministrative.

16.05 – L’affluenza è in calo

Le urne si sono chiuse alle 15 ed è iniziato lo spoglio dei voti. L’affluenza si è assestata al 59,02 per cento, in calo di quasi tre punti rispetto al 62 per cento delle ultime elezioni amministrative. La Lombardia è la regione in cui si è votato di meno, con il 53,82 per cento. La più virtuosa è invece la Campania con il 64,45 per cento.

Per quanto riguarda i dati delle singole città a Brescia l’affluenza è stata del 57,84 per cento, a Pisa del 56,47 per cento, mentre il dato di Siena è sopra la media con un 63,08 per cento. L’affluenza di Ancona è stata 54,95 per cento – un soffio sopra il dato della precedente tornata elettorale del 54,60 per cento – ma sempre sotto la media.

