«Se un ministro della Cultura, che dovrebbe rappresentare il paese, non sa che ci sono persone a casa, senza lavoro, vuol dire non sapere che c’è un dramma sociale e vuol dire che “ciancia in solitudine”». L’ultimo incontro de Le sfide di Domani, al Teatro Parenti, ha avuto un ospite a sorpresa: Elio Germano.

Dopo aver ricevuto il sesto David di Donatello per il suo Berlinguer, prima di suonare con il suo gruppo, Bestierare, all’Arci Bellezza di Milano, l’attore romano è stato ospite del nostro giornale per presentare il documentario Sangue nostro. Un omaggio a Sangue (2005), unica opera da regista realizzata da Libero De Rienzo e di cui proprio Elio Germano è protagonista, insieme a Emanuela Barilozzi Caruso, anche lei presente in sala con Valentina Pozzi, regista del doc e socia di Picchio – come chiamavano De Rienzo gli amici – nella casa di produzione Illegalfilm77.

Un film “occupato”, come lo definisce l’attore, completamente autogestito e realizzato con un budget praticamente inesistente dentro cui è condensata tutta l’idea del cinema di Picchio. «Il cinema è per sua natura una cosa molto costosa», ha detto Elio Germano. «È possibile trovare una dimensione orizzontale nel cinema, senza gerarchie di potere? Ci abbiamo provato. Sangue è un film illegale, pirata».

La crisi del cinema

Impossibile non parlare dello stato di crisi che sta attraversando il settore del cinema. L’attore romano lo aveva già fatto a latere della cerimonia di consegna dei David di Donatello. Poi l’attacco diretto del ministro Alessandro Giuli durante l’evento “Spazio Cultura” organizzato da Fratelli d’Italia a Firenze. «C’è una minoranza rumorosa che si impadronisce perfino dei più alti luoghi delle istituzioni culturali per cianciare in solitudine», aveva detto il ministro facendo proprio il nome di Elio Germano. Ventiquattro ore dopo, ospite dell’evento di Domani, l’attore è tornato sulla polemica rispondendo alla domanda del pubblico.

«Temo che l’obiettivo della propaganda sia quello di alzare polveroni per nascondere le cose. Uno dei migliori metodi che hanno è fare dei personalismi: in questo caso, prendersela con Elio Germano. Eppure, mi sembrava anche di essere stato abbastanza chiaro nella mia dichiarazione, non volevo personalizzare il mio malcontento. Se non fossi qua forse non avrei neanche risposto».

Poi, continuando a dimostrare la sensibilità politica a cui siamo ormai abituati, aggiunge: « In questi mesi ho condiviso i drammi delle persone che non sanno cosa dire alle loro famiglie, perché da un anno e mezzo sono senza lavoro. Perché il comparto cinema è fermo, e stiamo parlando di una cosa che porta allo stato italiano tre volte tanto quanto viene investito. Ovvero, per ogni euro, tornano indietro, tre euro e ottanta, anche quando il film non incassa. Si tratta di un calcolo fatto dalla Cassa depositi e prestiti, non è mio. Queste cose dimostrano grande incompetenza, è questo che dimostra una grande preoccupazione».

Restando, poi sulla crisi del settore cinema italiano, l’attore continua: «Perché se chi fa il ministro della Cultura, che dovrebbe rappresentare il nostro paese, non sa che ci sono delle persone che non lavorano, che è in corso un dramma sociale, è un problema. Sentire una persona che dice che va tutto bene, perché ora arriva Mel Gibson a Cinecittà, sembrano, in maniera molto preoccupante, “ciance” in solitudine. Se Elio Germano fa una brutta figura ed è distaccato dalle cose che accadono, va bene. Ma se “ciancia in solitudine” il ministro della Cultura è un problema per il paese».

La polemica con il ministro Giuli era scaturita perché, a margine della premiazione dei David di Donatello, l’attore aveva attribuito alle scelte del ministro in materia di «una grossa responsabilità» della crisi del cinema: «Meno male che c’è il presidente Mattarella», aveva detto, «perché io ho fatto fatica invece ad ascoltare il rappresentante della cultura del nostro paese». E auspicando un incontro con i rappresentanti di categoria aveva chiuso: «Il cinema è davvero in crisi e noi crediamo per grossa responsabilità del ministero della Cultura». Un passaggio su cui Elio Germano è tornato anche durante l’evento di Domani.

«La politica nel nostro paese dovrebbe essere fatta per i cittadini, non per chi ha votato chi ha vinto. Io, personalmente, non ho mai appoggiato nessun ministro della Cultura. Io ho avuto confronti e critiche aspre con tutti. Però, sentirsi rispondere che stanno facendo un lavoro patriottico perché non danno più privilegi alla sinistra, è preoccupante». Germano fa notare come parlare di cinema significhi parlare di un reparto industriale del nostro paese. E che l’atteggiamento di chi sembra che debba fare piazza pulita del vecchio governo «e cambiare i posti dei dirigenti, sono loro». Perché, come sottolinea l’attore, si tratta di posti importanti: «Fanno la differenza sulla vita delle persone».

I diritti dei lavoratori

Il tema è tra i più sentiti per Elio Germano che, sui diritti dei lavoratori del settore è attivo da anni, insieme ad altri colleghi nell’associazione Artisti 7607. «Servono profili che hanno competenze reali, non persone individuate per vicinanza politica».

L’attore si è soffermato poi sulle linee guida stilate dal governo per i finanziamenti al cinema. «Sulle linee guida dei finanziamenti al cinema», ha continuato, «questo governo ha messo che i soldi vanno dati soltanto a film che parlano bene di personaggi italiani. È una follia per vari motivi. La nostra storia cinematografica, che ci ha fatto conoscere in tutto il mondo, è una storia di sarcasmo, di commedia, di ironia, anche feroce».

E poi, continua, è compito del cinema fare delle pubblicità sul paese? «Neanche la Cina e la Russia fanno un cinema di propaganda che debba parlare bene del proprio paese». E, sottolinea l’attore, si tratta di una cosa totalmente arbitraria, «chi decide se Berlinguer o Mussolini sono dei rappresentanti del nostro paese?».

Torna ancora sull’incompetenza di chi queste linee le ha stilate per «fare una cosa di parte, propaganda. È campagna elettorale, non si vogliono risolvere i problemi». L’attore ci tiene, poi a sottolineare, che, per lui non si tratta di una questione di colore politico: «Ho avuto confronti e critiche aspre con tutti i ministri della Cultura, perché il nostro è un sistema che è in crisi da tanto».

La paura

La paura è il tema affrontato in Sangue, di Libero De Rienzo. E, in chiusura evento l’attore è voluto tornare sul tema: «È inquietante che un rappresentante della politica faccia nome e cognome di un cittadino. Non credo accada in nessun’altra parte del mondo. Noi non possiamo appellarci a delle denunce come fanno loro con le querele», non c’è uno strumento di difesa democratico perché non era successo prima. Anche se a lui era già successo, attaccato da Salvini.

«Non vorrei finire anche io in cronaca nera, perché tu, politico, sei un rappresentante di tante persone che potrebbero sentirsi legittimate a fare delle cose violente contro di me». Questo, sottolinea ancora Germano, è il problema della paura, perché quando ha preso posizione ci sono stati attacchi personali o minacce come «non guadagnerai mai più».

«Terrorizzare», dice l’attore, «è uno strumento del potere per silenziare il dissenso, ma è a questo che dobbiamo ribellarci, è una paura fittizia. Perché mi hanno messo paura da sempre eppure riesco a lavorare. Dobbiamo liberarci da questo terrorismo che ci spinge ad autocensurarci. Non succede niente, è la democrazia».

