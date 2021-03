L’Agenzia europea del farmaco ha approvato il vaccino della Johnson & Johnson. L’annuncio è arrivato dalla stessa agenzia tramite un post su Twitter, la quale ha riferito come il siero abbia superato i controlli di efficacia e qualità.

Il vaccino è il quarto che può essere somministrato all’interno degli stati membri dell’Unione europea dopo quelli targati Pfizer, Moderna e AstraZeneca. «Questo è il primo vaccino che può essere usato come dose singola» ha riferito la direttrice esecutiva dell’Ema, Emer Cooke. «Con quest’ultimo parere positivo, l’Ue avrà un’altra opzione per combattere la pandemia e proteggere le vite e la salute dei loro cittadini», ha concluso Cooke. La raccomandazione Ema si basa sull’esame di uno studio clinico che ha coinvolto 44mila e che ha rivelato un’efficacia del 67 per cento del siero con effetti collaterali lievi o moderati. Tuttavia «la sicurezza e l’efficacia del vaccino – si legge in un comunicato dell’Ema – continueranno a essere monitorate».

Secondo gli ultimi dati, la Commissione europea ha già acquistato 200 milioni di dosi con un’opzione di altre 200 milioni. Le prime dosi saranno consegnate a partire dalla metà di aprile.

Le reazioni

«Ora abbiamo uno strumento in più per combattere il Covid-19 – ha commentato il ministro della Salute Roberto Speranza – Uno strumento particolarmente utile perché si tratta del primo vaccino monodose. Manteniamo alta l’attenzione di tutte le istituzioni sanitarie, italiane e internazionali, sulla sicurezza e sulla sorveglianza. Sono i vaccini la chiave più importante per vincere la sfida contro la pandemia».

