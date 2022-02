Emma, all’anagrafe Emmanuela Marrone, torna a Sanremo per la terza volta in gara, ma in passato ha anche condotto il festival facendo da spalla a Carlo Conti. La cantante diventata famosa con il talent Amici, dieci anni anni fa ha anche vinto la kermesse canora con il brano Non è l’inferno. Ritenta adesso con Ogni volta è così.

La storia

Emma nasce a Firenze il 25 maggio 1984, vive la sua prima infanzia a Sesto Fiorentino e in seguito si trasferisce con la famiglia ad Aradeo (Puglia), terra d’origine dei suoi genitori. Scopre presto la sua passione per la musica e a 9 anni si esibisce nelle piazze e nei locali con la band del padre.

Il grande successo arriva dopo la vittoria del talent Amici, a marzo 2010. In seguito partecipa due volte in gara al Festival di Sanremo, rispettivamente nel 2011, in coppia con i Modà, conquistando la seconda posizione con il brano Arriverà, e nel 2012 vincendo con il brano Non è l'inferno.

Torna in tv anche come giudice di X Factor nel 2020 e nel 2021. A distanza di 10 anni esatti dalla vittoria del Festival di Sanremo si ripresenta in gara sul palco del Teatro Ariston.

Nel 2015, a fianco di Carlo Conti, ha fatto parte della conduzione del festival insieme ad Arisa e a Rocío Muñoz Morales.

Nei suoi anni di carriera, Emma ha portato avanti i suoi impegni nel sociale, ricevendone riconoscimento anche da Bono, il leader degli U2.

A giugno 2022, insieme a Fiorella Mannoia, Alessandra Amoroso, Giorgia, Elisa, Gianna Nannini e Laura Pausini, Emma sarà una delle 7 protagoniste dell’evento musicale contro le violenze di genere, “Una.Nessuna.Centomila. Il concerto”, che si terrà alla RCF Arena Reggio Emilia (Campovolo).

Ogni volta è così

Lo vedi come sei

Arrenditi stanotte

Che non ci metteremo a tremare

Come foglie

Siamo stati mai liberi?

A volte

Sei tu che mi hai insegnato a giocare

A chi è più forte

E ogni volta è così

Ogni volta è normale

Non c’è niente da dire

Niente da fare

Ogni volta è così

Siamo sante o puttane

E non vuoi restare qui

E neanche scappare

Mamma mi diceva sempre “siamo come angeli”

E ti ripetevo sempre “per favore abbracciami”

Io per appartenere alle tue mani non ci ho messo niente

E ti credevo quando mi giuravi che eri pazzo di me

E mi guardavi con quegli occhi grandi e mi dicevi sempre

“Come sei bella nessuna mai, nessuna più di te”

Come dimenticare

Io non ti ho chiesto niente mai

Una rosa da ricamare

Sopra ai ricordi e che ne sai

Che sono stanca di sentirmi

Sospesa e fragile

Ma con te

Ogni volta è così

Ogni volta è normale

Non c’è niente da dire

Niente da fare

Ogni volta è così

Siamo sante o puttane

E non vuoi restare qui

E neanche scappare

Mamma mi diceva sempre “siamo come angeli”

E ti ripetevo sempre “per favore abbracciami”

Che per appartenere alle tue mani non ci ho messo niente

E ti credevo quando mi giuravi che eri pazzo di me

E mi guardavi con quegli occhi grandi e mi dicevi sempre

“Come sei bella nessuna mai, nessuna più di te”

Non so perché ogni volta è così

Ogni cosa è al suo posto

Non mi piovere addosso

Persi per strada a un incrocio per un momento

Metti che il cielo poi fosse il pavimento

Per me ogni volta è così facile

Te lo ricordi che

Che per appartenere alle tue mani non ci ho messo niente

E ti credevo quando mi giuravi che eri pazzo di me

E mi guardavi con quegli occhi grandi e mi dicevi sempre

“Come sei bella nessuna mai, nessuna mai nessuna più di te”

