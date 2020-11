Un 33enne ha accoltellato a morte la compagna di un anno più anziana a Riveredo in Piano, in provincia di Pordenone. L’uomo si è poi presentato in questura con le mani ancora sporche di sangue ed è stato arrestato con l'accusa di omicidio volontario pluriaggravato. La coppia aveva due bambini di otto e tre anni che non erano presenti al momento dell’uccisione della loro mamma. Da quanto si è appreso, erano dai nonni materni, che abitano in un paese poco distante.

Anche ieri, 25 novembre, giorno della giornata dedicata alla lotta alla violenza sulle donne, si sono purtroppo verificati altri due femmincidi commessi da due individui che avevano una relazione sentimentale con le donne.

