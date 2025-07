Sono almeno ventinove i feriti nell'esplosione al distributore di via dei Gordiani a Roma est. Al momento è stato portato in ospedale un vigile del fuoco, insieme ad altre quattro persone.

Sarebbero rimasti feriti anche nove poliziotti e un operatore del 118. I pompieri sono ancora impegnati a spegnere l'incendio.

I pompieri erano stati chiamati per un camion che aveva urtato una conduttura e, quando sono arrivati, c'è stata l'esplosione, che ha investito anche i sanitari che erano già presenti sul posto.

La deflagrazione ha provocato danni ad alcuni palazzi vicini, mentre le fiamme hanno raggiunto un deposito giudiziario che si trova alle spalle del distributore. Sarebbero rimasti feriti anche alcuni passanti.

A seguire gli sviluppi anche la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, che ha sentito il sindaco di Roma Capitale, Roberto Gualtieri, e si tiene in stretto contatto con il sottosegretario Alfredo Mantovano, costantemente informato dalle autorità competenti. Sui social la premier ha scritto: «Esprimo la mia vicinanza a tutti i feriti, tra cui agenti delle Forze dell'Ordine, Vigili del Fuoco e operatori sanitari, e rivolgo un sentito ringraziamento a quanti sono impegnati nelle operazioni di soccorso e messa in sicurezza».

Anche la segretaria del Partito democratico, Elly Schlein, ha contattato il sindaco per esprimere la propria vicinanza alla cittadinanza e ai soccorritori.

Il forte boato è stato avvertito in molti quartieri della Capitale, con una densa colonna di fumo nero visibile da più punti della città. Accanto al luogo dove si è verificata l'esplosione c'è un asilo, adesso estivo per bambini, e un deposito di ambulanze.

Intanto è stata chiusa la fermata della metro C Teano a Roma. E il centro estivo di Villa De Sanctis, dove erano presenti 15 bambini, è stato immediatamente evacuato.

Drammatiche le testimonianze dei residenti. «Mia madre ha un taglio sulla gamba, i vetri delle finestre si sono frantumati», racconta Claudia, che vive a pochi metri dal distributore. Roberta dice di essere fuggita «in ciabatte», convinta si trattasse di un attentato. Alessandro riferisce di «pezzi di legno volati in casa», mentre altri residenti raccontano di aver visto «persone ricoperte dai vetri in strada». «Sembrava una bomba atomica», aggiunge un passante ancora sotto shock. «Ha tremato tutto il palazzo, sono sicuro che ci sono state tre esplosioni», conferma un altro testimone.

La procura di Roma è in attesa delle prime informative dei vigili del fuoco e delle forze dell'ordine intervenute per l'esplosione.

È intervenuto il questore di Roma, Roberto Massucci, comunicando che il grave incendio è probabilmente «dipeso da un incidente nella fase di scarico del gpl. Gli operatori di polizia che stavano effettuando l'intervento, come anche altri soccorritori, sono stati investiti da quest'esplosione molto forte e ora sono nei vari ospedali, fortunatamente non mi risultano situazioni di pericolo di vita. La polizia è arrivata con tre pattuglie e anche delle auto da Torpignattara».

Alla luce dell'incartamento i pm, coordinati dal procuratore aggiunto Giovanni Conzo, apriranno un fascicolo di indagine. Le cause della forte deflagrazione sono in via di accertamento.

Notizia in aggiornamento

