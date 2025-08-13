Per il primo cittadino è ancora presto per parlare di punto di svolta a fronte delle numerose incognite, a partire da chi prenderà in gestione l’acciaieria, con la scadenza del nuovo bando di gara fissata al prossimo 15 settembre
Ex Ilva, Bitetti: «La dichiarazione al Mimit non basta. Taranto ha dato tanto, è tempo di ricevere»
13 agosto 2025 • 19:49Aggiornato, 13 agosto 2025 • 19:50
