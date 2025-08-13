Chiarezza, trasparenza e rispetto per il territorio. Sono queste basi poste dal sindaco di Taranto Piero Bitetti all’indomani dell’incontro al Mimit relativo all’accordo di programma interistituzionale sul futuro dell’ex Ilva, che si è concluso con la firma del documento d’intesa sulla decarbonizzazione degli impianti. Per il primo cittadino però è ancora presto per parlare di punto di svolta a fronte delle numerose incognite, a partire da chi prenderà in gestione l’acciaieria, con la scadenza del nuovo bando di gara fissata al prossimo 15 settembre, dopo il fallimento della trattativa con gli azeri di Baku Steel.

Sindaco, dopo l'intesa di ieri quali sono le sue impressioni?

Innanzitutto comincerei non definendola un’intesa, bensì una dichiarazione d’intenti, a cui bisognerà vedere in concreto quali provvedimenti seguiranno. Le nostre richieste non cambiano: chiediamo la progressiva e totale decarbonizzazione dell’impianto, è un impegno che ho preso in prima persona con i cittadini in campagna elettorale. Credo che Taranto abbia pagato già abbastanza il prezzo dell’inquinamento, in nome degli interessi del paese non c’è famiglia tarantina che non abbia vissuto sulla propria pelle il dramma causato dalle sostanze killer che escono tutti i giorni dalle ciminiere, dal 1960 a oggi. La città è stanca e sfiduciata: vogliamo una fabbrica che non inquini, e la vogliamo nel minor tempo possibile.

Avete ottenuto garanzie su questo?

Noi abbiamo sottoscritto un documento dove ci si impegna a spegnere in toto le aree a caldo alimentate a carbone, con il passaggio ai forni elettrici, a cui vanno affiancati i Dri, fondamentali nella fase di preridotto. Si parla di spegnere gli altoforni tra 7-8 anni, noi puntiamo ad accorciare i tempi e farlo entro 5 anni. Chiaro che la dichiarazione di ieri non basta: servono documenti a garanzia del territorio, nell’ambito di un accordo interistituzionale ai sensi del Testo Unico Ambientale e di un accordo di programma ai sensi del Testo Unico Enti Locali, che garantiscano un coordinamento con le istituzioni e con chi prenderà in carico la gestione degli stabilimenti dopo l’aggiudicazione della gara. E nel caso non dovessero arrivare offerte congrue, dovrà pensarci lo stato a garantire la continuità produttiva, come chiedono da tempo anche i sindacati.

I sindacati però sono preoccupati dalle ripercussioni occupazionali. La nuova Ilva riuscirà a garantire agli operai di non perdere il posto di lavoro?

Quella dell’occupazione è una battaglia che faccio mia dalla prima riunione a cui ho partecipato al ministero. Sono stato io a richiedere la presenza delle organizzazioni sindacali nell’incontro successivo, ritengo che siano i principali alleati del territorio, pur riconoscendo sensibilità diverse tra le realtà nazionali e i loro rappresentanti locali. Servirà il coordinamento di tutti gli attori per far sì che nessuno resti a casa, e per questo saranno necessari investimenti adeguati che prendano in considerazione non solo l’ex Ilva, ma la città nel suo insieme.

A quali investimenti si riferisce?

Innanzitutto al potenziamento della sanità territoriale e agli interventi di bonifica, che riguarderanno le aree industriali all’interno e in prossimità dello stabilimento. Sarà compito del governo, sulla base degli 80 milioni di euro destinati dal Decreto Energia, favorire la loro rigenerazione, destinandole ad altre attività economiche sul territorio che siano in grado attrarre gli investitori. Uno di questi può essere Radia, l’azienda americana che ha scelto lo stabilimento Leonardo di Grottaglie per costruire l’aereo cargo più grande al mondo. Possiamo anche pensare a fare un ragionamento con Fincantieri per rilanciare la cantieristica navale, che nel secolo passato ha contribuito a fare le fortune della città. Possibilità ce ne sono tante, serve solo la volontà politica. Questa città ha dato tanto, ora è il momento di ricevere.

Il prossimo incontro con il governo sarà finalmente quello decisivo?

Non deve chiederlo a me, posso solo dirle che si terrà dopo il 15 settembre, quando il bando sarà concluso e capiremo chi saranno i nuovi proprietari dell’acciaieria. L’importante è che ora che la strada è tracciata non si torni più indietro: il passaggio dal carbone all’elettrico avrà fortissimi risultati in termini di rispetto dell’ambiente, e un modello di fabbrica degli anni Sessanta che tanti problemi ha causato a Taranto e ai tarantini diventerà finalmente una realtà ecosostenibile. Speriamo solo il prima possibile.

