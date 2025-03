Per imboccare la pista Aretù bisogna svoltare a sinistra una volta scesi dalla seggiovia che nel comprensorio di Courmayeur porta al Col Checrouit. È una rossa non troppo lunga, con un’esposizione particolare che le consente di avere una neve meno papposa che altrove, anche quando il caldo si fa sentire. Può anche succedere che nei giorni di grande affollamento sulla Aretù si possano condurre curve larghe da gigante in solitaria o quasi: merito di quel pendio iniziale piuttosto ripido che scoraggia chi con gli sci ancora si diverte poco.

Ma il bello è scendere sul bordo sinistro che affaccia sul Bianco, con curve strette. Lì, se si è fortunati, si può incontrare, quando non è in giro per il mondo a gareggiare, Federica Brignone. Non per nulla i gestori del comprensorio valdostano hanno deciso che quella pista dal 30 marzo si chiamerà come lei. Una pista intitolata: come la “Franco Bieler” a La Thuile, dove Brignone pochi giorni fa ha vinto un Super-G ed è arrivata terza nell’altro. Come la “Compagnoni” a Santa Caterina Valfurva, la “Alberto Tomba” all’ombra del Catinaccio.

Certo: in tempi in cui per pagare una settimana bianca, specie nelle località più cool, bisogna accendere un mutuo, poter contare sul richiamo di piste intitolate a campioni assoluti capaci di accendere la fantasia è una quasi doverosa operazione di marketing. Ma sapere di essere parte di un ristrettissimo novero di esseri umani a cui è dedicato un tracciato, così come le vie di scalata, non può che essere motivo di orgoglio.

Il conto alla rovescia

I giochi per la Coppa generale potrebbero chiudersi definitivamente sabato 22 marzo a Sun Valley, nell’Idaho, quando alle 19.30 (ora italiana) si correrà la discesa libera delle Finals. Brignone si aggiudicherà ufficialmente il trofeo piazzandosi fra le prime 14 ma sarà anche sufficiente che Lara Gut-Behrami non vinca. Il suo obiettivo è però più ambizioso: conquistare anche tre Coppe di specialità. In discesa è in testa con 16 punti di vantaggio su Cornelia Huetter e 34 su Sofia Goggia, in Super-G deve gestire un vantaggio di 5 punticini su Gut, in gigante è seconda a soli 20 punti da Alice Robinson. Mai nessuna sciatrice è riuscita a conquistare quattro Coppe in una sola stagione: ci è andata vicino l’anno scorso giusto Gut ma ha fallito l’obiettivo.

Il punto tuttavia è che Brignone, al di là del numero di trofei che potrà portare nella sua casa di La Salle, già oggi è il volto che ci voleva. Specie in vista dei Giochi di Milano-Cortina che andranno in scena fra un anno. È l’antidoto vivente alla triste pista da bob che ha squarciato la montagna sul Col Drusciè e che fin da ora si candida per sottrarre a quella di Cesana la palma di cattedrale bobbistica meno utilizzata al mondo. C’è solo da sperare che i nuovi detentori della franchise James Bond decidano di programmarci dentro una sequenza spericolata del prossimo film di 007, come avvenne nella vecchia Augusto Monti per Roger Moore in Solo per i tuoi occhi.

Ma nell’attesa nulla è meglio dei successi di Federica Brignone per fare da simbolo e cartolina dell’evento olimpico. Non è una questione di sorrisi. Brignone è assurta al ruolo di simbolo di costruzione positiva di un personaggio e di un’atleta. Ha 34 anni, non è una bambina, ma da quel 2010 quando salì per la prima volta su un podio di Coppa del Mondo (terza in gigante ad Aspen) ha messo assieme tanti mattoncini Lego per arrivare a ciò che oggi è in pista. Diventando la dimostrazione vivente della teoria sul passare del tempo proposta dallo psicoanalista James Hillman, allievo di Jung: invecchiando non si diventa una brutta copia di ciò che si è stati ma la massima espressione possibile di ciò che si è, la versione più completa del motivo per cui siamo venuti al mondo. Il problema è che spessissimo nessuno se ne rende conto. Federica Brignone lo sa benissimo perché non c’è stato giorno in cui non abbia lavorato per essere ciò che oggi è dentro la pista ma soprattutto fuori.

Il volto di Milano-Cortina

Il suo è il volto che ci voleva, anche perché di Coppe del Mondo generali ne ha già vinta una, nel 2020. E mai un successo fu così vuoto di gioia e di festeggiamenti. Era appena esploso il Covid e perfino le montagne che si ritenevano zone protette dal contagio si rivelarono fragili come il resto del pianeta. La celebrazione della Coppa passò in cavalleria nel senso che non ci fu e quando Brignone tornò a casa notò che sua madre Ninna Quario non stava benissimo. Il mattino dopo aveva la febbre a quasi 40, sua figlia la caricò di corsa in auto per trasportarla all’ospedale di Aosta e non furono esattamente giorni sereni. Poi la cosa si è risolta ma non si può certo sostenere che si trattò del modo migliore per gioire dopo un obiettivo a cui Federica Brignone aveva lavorato per tutta la vita. Sollevando ora il trofeo si potrà concedere quella gioia che allora le fu negata.

Non si può mai dire ma è difficile che una volta appesi gli sci sulla rastrelliera, dopo qualche tempo, Brignone ceda all’horror vacui e tenti un ritorno clamoroso, pericoloso ancorché commercialmente produttivo come quello di Lindsey Vonn. Brignone ha percorso la sua strada coma un’ascensione in montagna: un passo dopo l’altro, ogni passo al momento giusto, scivoloni compresi. Le sue pieghe in pista non sono una sfida alla vita come quelle di Goggia, sono soprattutto un lucido divertimento.

Quando cede al gusto della sfida, come successo nel primo Super-G di La Thuile, commette errori perché non è quello il suo registro. Accollarsi il rischio va bene ma come strategia non come frutto di un desiderio icaresco di essere più forte degli dèi. Le sue traiettorie di oggi sono come le rughe di cui Anna Magnani andava orgogliosa: ci ho messo tutta la vita a farmele venire, e ora per quale motivo dovrei rinunciarci? Chiusa l’epoca delle gare resteranno le montagne e tutto il resto della vita. Impegni compresi. Non ci sarà spazio per il vuoto.

Racconta Sandro Donati nel suo libro Lo sport del doping che ai tempi dei Giochi di Los Angeles una certa Maria Rosa Quario rilasciò una clamorosa intervista in cui rivelò di aver rifiutato l’emotrasfusione che “qualcuno” le aveva proposto; e lo fece domandandosi cosa c’entrasse tale pratica con uno sport di breve durata, muscolare e tecnico come lo slalom.

A quei tempi sua figlia Federica non era ancora al mondo ma in lei c’è qualcosa di quel “no” che la madre pronunciò quando tutto era diverso, differenti le pratiche dopanti, diverso lo sci, diverse le montagne e certo non solo per la potenza di trasporti degli impianti di risalita. Nella Federica Brignone di oggi c’è l’eredità di quella scelta e di quelle parole. Per questo c’era bisogno di una figura come la sua soprattutto a meno di un anno dalle Olimpiadi italiane.

Un gran momento per la Valle d’Aosta, con la sesta stagione di Rocco Schiavone e il titolo mondiale nel parallelo misto di Giorgia Collomb, una ragazzina di 18 anni che abita a La Thuile, proprio dove Brignone ha messo virtualmente le mani sulla Coppa del Mondo. E se, fra almeno un anno, a qualcuno dovesse capitare di sciare sulla pista 14 di Courmayeur, aguzzi gli occhi: potrebbe incrociare le sue traiettorie. Una donna che scia perché le montagne sono lì, come disse George Mallory nel ’24 prima di tentare di salire sull’Everest.

