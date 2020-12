Una donna di 32 anni è stata uccisa nella sua abitazione a Pescia Fiorentina, frazione del comune di Capalbio in provincia di Grosseto. Da una prima ricostruzione fatta dai carabinieri, a uccidere la donna con un coltello, intorno alle 6, sarebbe stato il marito, un uomo di 39 anni di nazionalità romena, che ora si troverebbe in stato di fermo in ospedale. L’uomo avrebbe inoltre allertato il 112.

