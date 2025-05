«Riprendiamoci le strade. Per Martina e per tutte, bruciamo tutto». Ancora una volta le ragazze sono scese in piazza a Roma, all’indomani dell’ennesimo femminicidio, quello di Martina Carbonaro, 14 anni, uccisa dall’ex di 19 ad Afragola. Il suo corpo è stato ritrovato dai carabinieri il 28 maggio in un edificio abbandonato del comune alla periferia di Napoli, dopo due giorni di ricerche serrate.

Giovedì pomeriggio collettivi transfemministi studenteschi si sono dati appuntamento di fronte alla stazione della metropolitana San Giovanni per una camminata rumorosa. L’idea è partita dalle studenti degli istituti superiori della capitale, e poi si è allargata ad altre realtà.

Se domani non torno

«Nelle ore successive al ritrovamento del corpo di Martina, abbiamo pensato che fosse l’ennesima occasione in cui una di noi non tornava a casa. E quindi l’ennesima occasione in cui bisognava attraversare le strade della città tutte insieme, un po’ sulla scia di quello che avevamo fatto a San Lorenzo dopo i femminicidi di Ilaria Sula e Martina Campanella», spiega Zeudi Iacente, del collettivo Athena della Sapienza.

Lo scorso aprile, l’uccisione delle due studentesse poco più che ventenni a pochi giorni l’una dall’altra aveva portato i collettivi transfemministi a scendere in piazza. «Molte di noi l’anno scorso erano ancora a scuola, e hanno rapporti stretti con ragazze che sono ancora a scuola. Ci siamo sentite tra noi e abbiamo capito che stavamo pensando la stessa cosa, sia le più grandi che le più giovani». E sono state proprio queste ultime a spingere l’iniziativa, particolarmente colpite anche dall’età di Martina Carbonaro.

«Aveva quattordici anni. Io ne ho diciotto, è quattro anni più piccola di me. Questa cosa mi colpisce come persona, come ragazza”, dice Bianca, studente del liceo Manara che fa parte del collettivo transfemminista Artemis, fondato l’anno scorso all’interno della scuola per avere uno spazio di discussione per le ragazze e anche di decostruzione per i compagni maschi. Dal femminicidio di Giulia Cecchettin in poi, la violenza maschile è diventato un argomento molto presente.

«L’abbiamo aperto perché ci rendiamo conto c’è un problema sistemico nella società. E l’unico modo per trovare una soluzione è costruire questi collettivi tra di noi, perché nessuno ci viene incontro, da nessuna parte: non lo fa la società, la scuola, nessuno», aggiunge Matilde, che frequenta lo stesso istituto.

A innescare la manifestazione, spiega, è stato un fortissimo sentimento di rabbia: «Credo sia quella che ci fa andare avanti in questi casi. Non riesco a trovare un altro modo se non scendere in piazza e urlare».

Figli sani del patriarcato

In piazza con le studenti, che hanno portato chiavi, borracce, e qualsiasi cosa potesse rompere il silenzio e fare rumore, c’era anche Non Una di Meno. «Non c’è un’età per sentire questa rabbia, per vivere con disgusto e un senso di impotenza quello che sta succedendo. Queste piazze sono animate da un confronto di generazioni e realtà che si riconoscono in un voler agire, smettere di piangere su quello che accade, fare concretezza e trasformazione», spiega Graziella Bastelli, militante del movimento.

«Io ho proprio voglia di cambiamento. Ho due fratelli più piccoli di me, voglio migliorare la situazione per quelli che verranno dopo», dice Bianca. Mentre era a casa, chiacchierando con la madre, si sono chieste se oggi ci siano più femminicidi rispetto a quanto accadeva in passato. «Io non credo sia così. Femminicidio è un termine piuttosto nuovo, adesso ci si fa più caso, e sicuramente se ne parla di più. Prima il marito aveva il diritto di uccidere la moglie, oppure la narrativa era che lui era un pazzo, uno strano. Oggi c’è più consapevolezza, ci stiamo rendendo conto che Filippo Turetta, l’assassino di Giulia Cecchettin, è un figlio sano del patriarcato».

