Una donna di 41 anni è stata trovata morta in casa a Padiglione di Osimo, in provincia di Ancona. Secondo le prime notizie riportate dai giornali locali e dalle agenzie, sarebbe stata massacrata di botte da un uomo, probabilmente il compagno, con cui aveva due figli piccoli. L’uomo è stato portato via dai carabinieri, che conducono le indagini. Sul luogo anche la polizia locale.

Secondo il resto del Carlino, l’uomo si trovava agli arresti domiciliari per droga.

