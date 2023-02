L’imprevedibilità di Gianluca Grignani si è mostrata al pubblico di Sanremo durante la terza serata. Per prima cosa ha bloccato la sua esibizione, e lì il primo riferimento al caso Blanco, il cantante ospite che ha preso a calci le rose. Grignani, come Blanco, non sentiva la sua voce, ma si è limitato a bloccare tutto, però a aggiunto: «A 50 anni so come si fa, a 20 non lo avrei saputo fare». Amadeus ha fatto riprendere.

L’ironia sui social è arrivata subito: «Lui non spacca rose», il cantante giovane infatti aveva fatto indignare l’Ariston distruggendo la scenografia.

Ma il colpo di scena è arrivato alla fine. Grignani si è girato e ha mostrato sulla camicia la scritta: «No War», una frase che arriva a due giorni da quando all’Ariston sarà letta la lettera del presidente dell’Ucraina Volodymyr Zelensky, paese invaso dalla Russia.

Sulla pace si è espresso anche J-Ax, degli Articolo 31, altro gruppo in gara: «Sono totalmente a favore della pace, quello che vorremmo sarebbe l'impegno di tutti per una descalation con l'impegno di tutti da entrambe le parti». Il Festival si conferma teatro di polemiche e non è passata nemmeno la prima ora (di 5 e un quarto)

