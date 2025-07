A Brugherio il sito di produzione di Candy diventerà un polo logistico, con la proprietà cinese Haier che investirà 8,3 milioni per riconvertire l’impianto. È solo l’ultimo caso che inquadra la crisi profonda dell’industria degli elettrodomestici in Italia

Brugherio, 30 giugno 2025. L’ultima lavatrice Candy è uscita dalla linea di produzione. È la conclusione di una storia cominciata ottant’anni fa, quando Eden Fumagalli trasformava il dopoguerra in impresa e dava il via alla prima lavatrice italiana. Oggi, quel sito simbolo della manifattura nazionale diventa un polo logistico. La proprietà cinese Haier, che ha acquistato Candy nel 2018 per 475 milioni di euro, investirà 8,3 milioni per riconvertire l’impianto. Delle 160 maestranze, solo 110 saranno ricollocate. Per gli altri, uscite volontarie o prepensionamenti, con incentivi fino a 85.000 euro.

Un finale controllato ma irreversibile. La transizione è stata gestita con un contratto di solidarietà, accordi sindacali e un coinvolgimento istituzionale che ha visto la presenza di Regione Lombardia, ministero del Lavoro e Assolombarda. L’azienda manterrà in Italia il centro direzionale europeo, un hub per l’aftersales e i laboratori di R&S. Ma la produzione – quella che per decenni ha definito il valore aggiunto del sito – si ferma per sempre.

Lo stabilimento dove nel 1946 nacque la prima lavatrice italiana smette di produrre. Rimangono le parole misurate dei sindacati, che parlano di «gestione condivisa degli esuberi» e di «garanzie sul welfare aziendale», ma sotto i numeri e i verbali resta la perdita netta di un presidio industriale che ha fatto la storia del Made in Italy tanto decantata da questo governo.

Elettrodomestici offresi

Il caso Candy non è isolato. L’industria degli elettrodomestici attraversa una crisi profonda. Nel 2024 in Italia si sono prodotti meno di 10 milioni di grandi elettrodomestici, contro i 30 milioni del 2000. Il mercato europeo ha perso il 14 per cento in due anni. Il 75 per cento della produzione è in mano a gruppi esteri – Haier, Whirlpool, Arçelik – che scelgono di delocalizzare verso paesi a basso costo del lavoro. Beko, ad esempio, ha annunciato 1.935 esuberi in Italia entro il 2026, con la chiusura di tre stabilimenti tra cui quello di Comunanza (Ascoli Piceno).

In parallelo, crescono le importazioni di elettrodomestici a basso costo, mentre la competizione asiatica erode le quote delle aziende europee. I dati di settore mostrano una contrazione simultanea di vendite, margini e investimenti in nuovi impianti. La filiera industriale italiana resiste soprattutto grazie all’export di componentistica e alla forza di brand storici, ma l’infrastruttura produttiva perde ogni anno pezzi fondamentali.

Il cuore manifatturiero si svuota, mentre resta in Italia solo la parte “nobile” delle aziende: design, marketing, ricerca. È il processo noto come strategic de-manufacturing, che separa il marchio dal luogo di produzione e lo trasforma in etichetta da esportare. I centri R&D restano, le fabbriche chiudono.

Il governo ha risposto alla crisi approvando il Decreto Crisi Industriali il 26 giugno scorso: 200 milioni di euro per rafforzare la Cassa integrazione straordinaria e sostenere casi “strategici” come ex Ilva. Candy, però, non è mai stata citata tra le priorità. Gli strumenti attivati – contratti di solidarietà, ammortizzatori, fondi Invitalia – sono utili per la gestione sociale, ma non incidono sulle scelte strategiche delle multinazionali.

La trattativa Candy si è chiusa senza l’attivazione di un vero tavolo di crisi presso il Mimit. I sindacati hanno chiesto un confronto settoriale, ancora in attesa di risposte. Intanto, i fondi pubblici sostengono una riconversione che non produce più. Una transizione formale, che sostituisce l’industria con la logistica, senza alternative occupazionali a lungo termine.

La mancanza di politica industriale

Al di là della vertenza Candy continuano a mancare politiche industriali in grado di vincolare gli investitori al mantenimento delle capacità produttive. I fondi pubblici, in mancanza di una visione strategica nazionale, rischiano di essere un semplice accompagnamento a processi già decisi altrove.

Nei primi sei mesi del 2025, in Italia hanno chiuso oltre 112.000 imprese, con un saldo negativo di 30.860 attività. I fallimenti attesi a fine anno sono 9.200, in crescita del 17,2% rispetto al 2024. Non si tratta solo di Pmi fragili. Tra i casi più noti: “Casa” (544 licenziamenti), Bialetti in liquidazione, Indesit e Mercatone Uno in difficoltà cronica.

Il settore industriale – elettrotecnica e metallurgia in testa – è tra i più colpiti. E il tasso di natalità imprenditoriale è ai minimi storici, secondo solo al biennio pandemico. A fronte di questo, il governo concentra gli sforzi su pochi dossier, mentre mancano politiche attive capaci di generare nuova manifattura o trattenere quella esistente.

Secondo i dati Cerved, il numero di fallimenti è quasi raddoppiato rispetto al 2023, quando si erano toccati i minimi storici. Il sistema delle imprese è fragile, e la perdita di impianti storici come Candy accelera un trend di desertificazione industriale che interessa soprattutto il Nord produttivo.

Candy chiude nel silenzio di una trasformazione che non crea alternative produttive ma si accontenta di riutilizzare i capannoni. La sua fine non è quella di un fallimento: Haier resta, investe e si riorganizza. Ma lascia indietro una fabbrica e cinquanta lavoratori, mentre il governo osserva e accompagna. Resterà un simbolo svuotato del suo significato industriale. E senza una strategia nazionale per la manifattura, altri seguiranno ancora.

© Riproduzione riservata