Flash mob degli ospedali italiani per Gaza, perché servono le proteste dei professionisti

Daniele Coenmedico
02 ottobre 2025 • 07:00

Medici, infermieri, farmacisti e altri operatori sanitari parteciperanno a manifestazioni davanti a oltre 200 ospedali di tutta Italia, ricordando i 1.677 colleghi morti nella Striscia. Le diverse professioni possono accendere l’attenzione su aspetti specifici del dramma palestinese

La sera di giovedì 2 ottobre, medici, infermieri, farmacisti e altri operatori sanitari parteciperanno a un flash mob davanti a oltre 200 ospedali di tutta Italia, proiettando verso il cielo la luce delle loro torce e dei loro cellulari e ricordando i 1.677 colleghi morti a Gaza mentre portavano aiuto alla popolazione civile. Questa mobilitazione, che è promossa dalle reti #DigiunoGaza e Sanitari per Gaza e che ha registrato più di ventimila adesioni, è un ulteriore segnale di quanto la popolazi

Medico d’urgenza, è stato per 15 anni direttore del Pronto Soccorso dell’Ospedale Niguarda di Milano.  Membro del Direttivo nazionale della Academy of Emergency Medicine and Care (AcEMC).  Ha collaborato per  anni con le associazioni dei consumatori a progetti di educazione e di divulgazione in campo sanitario. Ha pubblicato: Margini di errore (Mondadori,  2019), L’arte della probabilità (Raffaello Cortina, 2021), Quella voce che nessuno ascolta con Valeria Raparelli (Giunti, 2023) e Corsia d'emergenza (chiarelettere, 2024).