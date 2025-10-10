Per Gaza e la Flotilla, gli studenti in occupazione: «Seguiamo l’esempio dei portuali»

Mobilitazioni ancora in corso delle scuole della Capitale. «Noi non vogliamo soltanto essere partecipi, ma anche far partecipare», dicono i ragazzi. Tutte le iniziative dal liceo Cavour al Plauto di Spinaceto
A pochi metri dalla stazione Ponte Lungo, a Roma, c’è un edificio che è un grosso rettangolo beige. Dai bordi di una delle finestre che affacciano sul cortile interno penzola un telo su cui campeggia la scritta “Augusto occupato”. Vicino c’è una bandiera della Palestina. I rumori delle auto che intasano via Appia Nuova coprono le voci di una decina di studenti radunati davanti al cancello d’ingresso del liceo classico Augusto. È uno degli istituti della Capitale ancora occupati in sostegno della