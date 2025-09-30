Flotilla, la fame, il diritto, l’umanità. Il blocco navale è illegale

Per il diritto internazionale, come ricostruito dalla Corte internazionale di giustizia, l’occupazione israeliana della Palestina, inclusa Gaza, è illegittima e deve terminare. Invocare l’antica disciplina del blocco navale non basta a rendere legittima una misura che affama la popolazione di Gaza
La Global Sumud Flotilla, in viaggio verso Gaza, ha riacceso l’attenzione verso il blocco navale imposto da Israele nel 2007 dopo la vittoria di Hamas nelle elezioni a Gaza. Ma il blocco di Israele è legale ai sensi del diritto internazionale? Può Israele legittimamente fermare la Flotilla? Le risposte a queste domande sono complesse. In breve: no, il blocco è illegale e Israele non può legittimamente fermare la Flotilla, ma è necessario spiegare perché ai sensi del diritto internazionale. Il bl