Pressioni e intimidazioni ai vertici della società con l’obiettivo di portare ad una cessione della società Foggia Calcio ad un prezzo inferiore a quello di mercato. È questa, secondo gli inquirenti, la strategia messa in atto da un gruppo ultras legato alla criminalità locale per tentare di mettere le mani sul club.

Per questo motivo è arrivata una ordinanza di custodia cautelare nei confronti di quattro persone ritenute gravemente indiziate di un’aggressiva campagna estorsiva nei confronti del presidente Nicola Canonico. Una vicenda che ha portato la procura antimafia di Bari a prendere una decisione senza precedenti disponendo l’amministrazione giudiziaria per il club.

I fatti

Dalle indagini è emerso come un gruppo di ultras, «diretta espressione della criminalità organizzata foggiana», avrebbe portato avanti una campagna di intimidazioni e violenze volta a convincere Canonico a dimettersi dalla presidenza del Foggia e cedere il controllo della società.

Le pressioni sono iniziate il 18 giugno 2023 quando una serie di colpi d’arma da fuoco erano stati esplosi contro l’auto di Davide Di Pasquale, all’epoca capitano dei rossoneri. Da quel momento gli episodi si sono succeduti culminando il 9 gennaio del 2024 con l’esplosione di un ordigno rudimentale, confezionato con oltre un chilogrammo di tritolo, sotto l’auto di Emanuele Canonico, figlio di Nicola e vicepresidente del club.

Dall’attività investigativa emerge come, mentre sui social veniva portata avanti una campagna denigratoria contro il presidente, alcuni soggetti arrestati nel corso dell’operazione abbiano compiuto sopralluoghi per individuare possibili obiettivi da colpire. Ed infatti, nello stesso periodo, sono stati sventati due tentativi di danneggiamento mediante incendio di auto riconducibili ai dirigenti della società. Una situazione divenuta così pesante da costringere il presidente Canonico a dimettersi dalla guida del club: «Il clima tossico e le minacce che devo affrontare rendono impossibile continuare a dedicare il mio impegno e la mia passione al Calcio Foggia».

E per destabilizzare l’assetto societario del Foggia Calcio, il sodalizio avrebbe fatto leva sulla forza intimidatrice garantita dalla vicinanza alle “batterie”, come si chiamano i clan foggiani, della cosiddetta quarta mafia. Motivo che ha spinto il tribunale di Bari ad accogliere la richiesta avanzata dall’antimafia di adottare, prima volta per una società calcistica, un provvedimento di amministrazione giudiziaria del 'Calcio Foggia 1920' con l’obiettivo di sottrarla al pesante condizionamento criminale a cui era sottoposta.

Situazione esplosiva

Ma il commissariamento del Foggia Calcio è solo l’ultimo tassello in un territorio che da oltre un decennio è sempre più stretto nei tentacoli di una organizzazione criminale tra le più feroci in Italia. Approfittando del cono d’ombra garantito dalla fama delle altre organizzazioni mafiose, che hanno attirato maggiormente le attenzioni di inquirenti e opinione pubblica, la mafia foggiana è cresciuta. Tanto da essere definita dalla procura antimafia una vera e propria «emergenza nazionale» per la sua propensione alla violenza.

Tra sparatorie, ordigni ed intimidazioni, la cosiddetta quarta mafia negli ultimi anni ha alzato il livello dello scontro raggiungendo l’apice con la strage di San Marco in Lamis, nel 2017, in cui vennero uccise tre persone in un agguato. Una presenza così pervasiva da costringere il governo a disporre lo scioglimento per mafia di sei comuni della provincia in dieci anni, compreso il comune di Foggia commissariato nel 2021. E, dopo il comune, tutto lascia intendere che i clan avrebbero voluto mettere le mani su un altro simbolo della città.

E il calcio, a Foggia, è da sempre un elemento di primaria importanza. Negli anni '90, con Zdeněk Zeman in panchina, divenne leggenda: un piccolo club del sud che stregò la Serie A con un calcio offensivo, audace, spettacolare. Era il “Foggia dei miracoli”, un sogno che accese l'Italia intera. Ma quel sogno svanì tra difficoltà economiche, retrocessioni e fallimenti.

Il club ha conosciuto l'inferno delle categorie minori, ma ogni volta è rinato, sospinto dalla passione di una tifoseria unica. Nel 2017 il ritorno in Serie B accese di nuovo la speranza. Eppure, anche l'era recente è stata segnata da tensioni e ombre e le vicende di questi giorni rischiano di segnare un nuovo spartiacque nella storia del club. Oggi il Foggia dimostra di non piegarsi nemmeno alle minacce dei clan: ferito, ma fiero, porta ancora negli occhi la luce di quel sogno che fu, e che chiede solo un’altra possibilità per tornare a brillare.

