Il Forum disuguaglianze e diversità ha lanciato una campagna fondi su Produzioni dal basso per continuare a portare avanti le sue attività.

Il Forum, attivo dal 2018, è impegnato nella riduzione delle disuguaglianze economiche e sociali. Lo fa attraverso 66 membri, otto organizzazioni di cittadinanza attiva (ActionAid, Caritas Italiana, Cittadinanzattiva, Dedalus cooperativa sociale, Fondazione di Comunità di Messina, Legambiente, Uisp con capofila la Fondazione Lelio e Lisli Basso), 48 partner di progetto, nove sostenitori, cinque persone di staff e portando nel dibattito pubblico e nel mondo della politica proposte concrete per azioni pubbliche contro le disuguaglianze.

«Il nostro metodo, basato sul confronto acceso e la costruzione di alleanze, ci ha consentito di ottenere risultati concreti. Ora, per continuare con forza adeguata il nostro lavoro, è necessario il sostegno di tutte le persone che credono sia possibile costruire una società più giusta», si legge nell’annuncio pubblicato su Produzioni dal basso.

I risultati raggiunti

Sono molti i risultati raggiunti dal Forum disuguaglianze e diversità. Primo fra tutti è che si è tornato a discutere della proposta di introdurre un Reddito di emergenza per i cittadini che sono escluse dai sussidi. Nel parlamento italiano e in quello europeo si discute anche della proposta del Forum di costruire imprese pubbliche europee contro i monopoli privati su tre temi decisivi di interesse collettivo: salute, energia e digitale.

Tra le priorità del Pnrr è entrata anche la riforma per gli anziani non autosufficienti. L’obiettivo di un “salario minimo”, a cui il Forum ha concorso con una proposta, continua a raccogliere consensi. Infine, il Ministero dell’Istruzione ha aperto alla proposta di contrastare la povertà educativa attraverso i patti educativi territoriali.

La donazione

Con la donazione non solo consentirai al Forum disuguaglianze e diversità di continuare a fare il suo lavoro sul territorio per contrastare le disuguaglianze, ma entrerai a far parte anche della Comunità. «Potrai così partecipare a incontri organizzati dal ForumDD su tematiche di interesse, organizzarti in gruppo con altri donatori e donatrici per proporre momenti di “Conversazione con …” membri del ForumDD, ricevere comunicazioni dedicate, e pesare sulle scelte del ForumDD attraverso indagini su specifici aspetti delle nostre ricerche e proposte», si legge nell’annuncio.

Qui il link per le donazioni.

