La tenda sbilenca, seminascosta tra gli arbusti e l’erba folta ingiallita dal caldo e dalla siccità. I sacchi neri. Gli zainetti. I vestiti stesi. Il trolley. I cadaveri scoperti in ritardo. La gente che guardava, sapeva, taceva. E, tutt’intorno, l’altra faccia dello scenario: passeggiate e corse sui prati, cani sciolti o al guinzaglio, chiacchiere oziose seduti sull’erba, ragazzini, carrozzine.

La tragedia di Villa Pamphili, ormai a una svolta giudiziaria fondamentale con l’arrivo di Francis Kaufmann estradato dalla Grecia, è una storia bifronte, una delle vicende più contraddittorie che si siano mai viste nella cronaca nera romana.

Lo scenario

Tutto e il contrario di tutto, in una sorta di continuo alternarsi yin/yang, un gioco spiazzante di luci e ombre a cominciare dallo scenario. Il grande parco di 180 ettari, terzo per estensione della capitale, la ex Villa Vecchia, terreno agricolo di poco prezzo acquistato nel 1630 da Panfilo Pamphili è uno dei gioielli verdi della capitale.

Incastonata tra il Gianicolo e Monteverde, lambita da strade ad alto scorrimento, ma sovrastata da abitazioni storiche dove hanno vissuto Angelo Rizzoli, Eleonora Giorgi, Renato Zero, ambasciatori, grandi medici e imprenditori di prestigio, la villa ha qualcosa di incantato e di minaccioso al tempo stesso.

Aggressioni, rapine, stupri c’erano già stati in passato così come in quasi tutti i parchi capitolini. Negli anni Novanta la paura dei randagi quasi spopolò il parco: un branco di cani inselvatichiti aggressivi come lupi e capeggiati da un grosso meticcio bianco e inafferrabile chiamato Panfilo. Le pattuglie di poliziotti a cavallo, amatissime e fotografate come star, avevano riportato un po’ di serenità ma non si vedono più da tempo.

I boschetti, le fratte, i cespugli che punteggiano la parte più scoscesa dell’area sembrano fatti apposta per nascondersi, un invito al randagismo urbano, quella migrazione continua di drop out in andirivieni tra ville, stazioni della metro, argini del Tevere, piccole baraccopoli che hanno sostituito i grandi accampamenti di vent’anni fa. Le “little Calcutta” che spuntano e scompaiono di continuo e fanno ormai parte dello scenario urbano.

Il protagonista

E Francis Kaufmann, l’uomo dai tre nomi, il truffatore assassino dai mille volti, ha approfittato dell’occasione per mettere in scena l’ultimo, sanguinoso, atto della tragedia. Un duplice omicidio di cui ancora non si capisce il movente e probabilmente, non si capirà mai così come tutta la vita ondivaga del protagonista. Anche qui, un alternarsi di luci e ombre.

È ricco ma vive come un pezzente. È scaltro, astuto tanto da ottenere quasi 900mila euro per un film che non si farà mai ma vive di espedienti da truffatore di strada. Si nasconde, fa di tutto per non lasciare tracce come un latitante di ‘ndrangheta ma si fa notare con una serie di sceneggiate: un assurdo tentativo di farsi ingaggiare come tenore cantando davanti al custode del teatro dell’Opera. Una rissa in un bar che lo lascia sanguinante e intontito. Litigi da ubriaco in strada con la moglie e la bambina al seguito.

Quelle intemperanze che avrebbero consentito di fermarlo in tempo e a questo punto, pensiamoci, anche l’atteggiamento dei poliziotti e di tutti i testimoni del dramma sembra contraddittorio.

Domande senza risposta

Gli agenti intervengono con ferma pacatezza, chiedono i documenti ma si accontentano di quelli dell’uomo, non controllano neanche quando e come la famigliola sia entrata nel nostro paese. In questi casi, anche quando c’è soltanto un dubbio, soprattutto con gli stranieri extracomunitari, la prassi è di accompagnare le persone in ufficio per identificazione e accertamenti. Kaufmann, ricordiamolo, non era ricercato ma il fatto che fosse arrivato in Italia con un catamarano e non avesse passato la frontiera legalmente sarebbe sicuramente saltato fuori.

Il catamarano già. Anche questo resta uno dei grandi interrogativi. Perché Francis Kaufmann non sale semplicemente su un traghetto e decide di spendere molto di più per uno sbarco clandestino? La risposta più logica è quella classica: non vuole lasciare tracce perché progetta di doversela squagliare velocemente dopo un grosso colpo. Quale colpo? E perché, quando la donna e la bimba sono già morte, telefona a un amico chiedendogli se può andare a stare qualche giorno da lui lasciandosi alle spalle un testimone prezioso per chi indaga? Tante domande, nessuna risposta.

Quanto ai poliziotti, la questura sta indagando ed è fin troppo facile prevedere adeguate sanzioni disciplinari in arrivo ma, probabilmente, ci sono anche altri che dovrebbero porsi qualche dubbio di coscienza. Quanti frequentatori della villa avevano visto la piccola tenda che veniva montata ogni sera e smontata la mattina dopo? Alcuni sono stati rintracciati e intervistati dai media ma, sicuramente, molti si sono defilati. Una segnalazione al comune o ai vigili urbani sarebbe servita? O siamo talmente assuefatti allo spettacolo dei senzatetto che neanche una bambina di pochi mesi assieme a una giovane e bella donna dall’aria spaesata e a un uomo barcollante ci allarma più?

Il duplice omicidio

Kaufmann, durante le sue scorribande in centro ad alto tasso alcolico, era stato notato più volte da passanti e commercianti. Alcuni lo hanno segnalato, molti altri no. Ma visto come è andata a finire sembra logico chiedersi se altri allarmi sarebbero serviti a qualcosa.

Quanto all’epilogo di questa storia atroce, anche qui non si intravedono certezze. Il primo problema sarà quello di dimostrare l’omicidio e la colpevolezza di Francis Kaufmann. Per la piccola Andromeda sembra non ci siano dubbi: l’autopsia parla chiaro ma per la giovane donna, Anastasia Trofimova, 28 anni (moglie? compagna? Ancora non si sa ma non cambia molto) è diverso: la causa della morte non è stata ancora accertata.

Unico, vero indizio, per ora: una minuscola traccia di Dna maschile su uno dei sacchi che avvolgevano il corpo. Tecnicamente, quella che in termini giudiziari viene definita la pistola fumante manca ancora all’appello. Il duplice omicidio, in sostanza, è ancora da dimostrare anche se la linea difensiva sembra facile da anticipare.

Appena finito in manette, Francis Kaufmann ha detto di essere innocente, ha straparlato di polizia italiana mafiosa e, alla vigilia del volo per l’Italia, ha dato in escandescenza, ha devastato la cella e aggredito verbalmente gli agenti di custodia. Un comportamento ben diverso da quello dell’astuto intrallazzatore capace di far passare progetti inesistenti e bislacche sceneggiature al vaglio di case produttrici di nome e della commissione che concede i fondi ministeriali. È impazzito? È sempre stato schizofrenico? Sta recitando? Punta tutto su una eventuale perizia per incapacità di intendere e di volere?

Anche qui, solo ipotesi. Gli attacchi di violenza del passato, l’aggressione armata a uno dei fratelli, i mesi di carcere in Usa fanno pensare che, oltre a droga e alcol, anche a qualche patologia psichiatrica ma quale e quanto grave è ancora tutto da stabilire. E c’è da giurare che, tramite i difensori, Kaufmann farà di tutto per cercare di scontare la condanna in Usa, forse sperando di sgusciare tra le maglie della legge e di tornare libero.

La vita del parco

Ma, per tornare all’ambientazione della tragedia e al suo scenario bifronte, a Villa Pamphili, nel frattempo, che succede? Niente di nuovo, rimosse le transenne, appassiti i fiori lasciati sul luogo dove è stata ritrovata la bambina, la vita del parco ha ripreso a scorrere come sempre. Più vigilanza? È una pia speranza, non una possibilità, le risorse sono quelle che sono e sorvegliare, soprattutto dopo il tramonto, gli 82.000 ettari complessivi delle aree verdi capitoline è, obiettivamente, impossibile. Tra qualche tempo qualche altro clochard deciderà di piantare le tende all’interno della villa, probabilmente senza aver mai saputo niente di Francis Kaufmann e delle sue vittime.

