È l’anno più nero per Fratelli d'Italia in Sicilia. Il partito di Giorgia Meloni, infatti, viene da mesi turbolenti tra lotte intestine che hanno portato al commissariamento dei vertici regionali e indagini giudiziarie. E i sospetti continuano ad addensarsi come nubi che promettono tempesta: sotto i riflettori degli inquirenti sono finite le relazioni pericolose tra politica, imprenditoria e mondo associativo.

È di ieri la notizia del coinvolgimento di Elvira Amata, assessora regionale al Turismo, nell'inchiesta che ha al centro Gaetano Galvagno, presidente dell'Ars e potente enfant prodige di Fdi, cresciuto all'ombra di Ignazio La Russa. La procura di Palermo indaga per corruzione nella gestione dei finanziamenti erogati dall'Assemblea regionale siciliana, dove Fratelli d'Italia sin dall'inizio della legislatura attuale fa la voce grossa. E proprio per il profilo di Galvagno, oggi il meloniano più potente della Sicilia e destinato a una gloriosa carriera, la slavina giudiziaria preoccupa molto i vertici nazionali del partito. Galvagno martedì 1° luglio riferirà in aula all'Assemblea regionale siciliana. Finora il trattamento ricevuto dalle opposizioni è stato molto garantista: a eccezione del deputato del gruppo misto, Ismaele La Vardera, nessuno ha avanzato richieste di dimissioni, ma nelle ultime ore c'è chi ha iniziato a sottolineare i molteplici profili di ambiguità che emergono dall'inchiesta giudiziaria. Vicende in cui i confini tra ruolo istituzionale e interessi privati sembrano sfumare.

L’indagine

Nei ultimi mesi, Domani ha più volte portato alla luce casi opachi: dallo scandalo dei fondi andati alle associazioni vicine al deputato Carlo Auteri (dopo gli scandali dei fondi pubblici ad associazioni a lui legate è migrato nella Dc di Cuffaro) agli affidamenti diretti nel settore della comunicazione a società vicine alla destra. Ora, ha scoperto Domani, altre due vicende che vedono protagonista Galvagno e un amministratore locale, noto per la capacità di raccogliere consenso elettorale ma anche per le inchieste giudiziarie.

A Palermo, intanto, i magistrati continuano a essere certi del fatto che a speculare sul proprio ruolo istituzionale sia stato anche Galvagno. Secondo l’accusa il presidente dell'Ars avrebbe indirizzato finanziamenti per favorire le aspettative di fondazioni e società che, a propria volta, avrebbero ricambiato la cortesia con prebende destinate allo stesso Galvagno – nell'informativa della guardia di finanza si fa menzione a un vestito di lusso pagato da un imprenditore – e alle persone a lui più vicine.

Tra queste c'è la portavoce Sabrina De Capitani, 54enne originaria di Monza che secondo gli inquirenti avrebbe puntato a entrare nello staff di Galvagno «al fine di strumentalizzare tale posizione di alto profilo istituzionale per proprio tornaconto, ovvero per ottenere vantaggi economici contrattando favori che riesce a chiedere ai propri contatti politici o dell’alta società». Nell'informativa vengono fatti anche i nomi della sorella e di una cugina di Galvagno: la prima, che ieri ha annunciato le dimissioni, avrebbe avuto un ruolo nell'organizzazione di eventi sponsorizzati dalla fondazione Dragotto, beneficiaria dei fondi concessi dall'Ars, la seconda invece avrebbe dovuto ricevere una consulenza in una società di brokeraggio di proprietà di Marcella Cannariato, vicepresidente della fondazione.

Stando alle parole di De Capitani, Galvagno avrebbe visto nel mondo degli eventi un «bacino di lavoro», da utilizzare per ottenere consensi in chiave elettorale. «L’ho guardato e gli ho detto: ma te l’ho detto dopo mezz’ora che ero in Parlamento, Gae!», diceva De Capitani parlando con il compagno, con il quale in un'altra circostanza ragionava dell'opportunità di fare lobbying con personaggi in vista della scena isolana.

Battesimo e case

Gli investigatori, dunque, continuano a scavare in questi rapporti. C’è però altro che descrive bene la modalità con cui il pupillo di La Russa in Sicilia si muove sul territorio. Di certo Galvagno ha legato molto con Giuseppe Capizzi, sindaco del piccolo centro di Maletto, alle pendici dell'Etna, e affermato imprenditore nel settore delle costruzioni. Capizzi è noto anche per essere finito negli ultimi anni più di una volta sotto la lente dei magistrati: nel 2019 fu indagato per traffico di influenze nell'inchiesta Rinascita-Scott, dal cui processo si tirò fuori ottenendo la messa alla prova; nel 2024, invece, ha patteggiato l'accusa di corruzione ammettendo di avere pagato, nelle vesti di imprenditore, mazzette al commissario per il contrasto al rischio idrogeologico. È di poche settimane fa, invece, la notizia del suo coinvolgimento nell'indagine per corruzione – insieme, tra gli altri, all'ex assessore regionale della giunta Schifani Roberto Di Mauro – relativa a una serie di appalti che sarebbero stati truccati in provincia di Agrigento.

A dimostrare che tra Galvagno e Capizzi il rapporto va oltre la politica è la celebrazione, lo scorso 8 giugno, del battesimo della figlia del sindaco. Galvagno, in quella circostanza, ha svolto il ruolo di padrino. La funzione non si è tenuta a Maletto, ma nella vicina Randazzo. Il motivo è spiegato da motivi logistici: Maletto fa parte dell'Arcidiocesi di Catania, dove da qualche anno una disposizione dell'arcivescovo Luigi Renna vieta il coinvolgimento della tradizionale figura del padrino per battesimi e cresime. Randazzo, invece, pur distando una decina di chilometri, ricade nella diocesi di Acireale, in cui la figura dei padrini è ancora accettata.

«Mi ha chiesto di farlo lo scorso anno dopo la nascita della piccola. Sinceramente non ci vedo nulla di male», dichiara Galvagno, che conferma la notizia ottenuta da Domani. Il presidente dell'Ars poi afferma che «il mio rapporto con Capizzi è divenuto meno frequente per ragioni di opportunità: è una scelta reciproca anche in considerazione dei recenti fatti che lo coinvolgono».

Tuttavia, Galvagno e Capizzi si sono incrociati di recente, seppure indirettamente, anche in un'altra circostanza: a Ragalna, altro centro pedemontano, nei mesi scorsi una ditta di Maletto ha svolto lavori di ristrutturazione in un immobile di proprietà di parenti del presidente dell'Ars. A fare da committente non sarebbero stati però i proprietari di casa. «Ho un contratto con Capizzi, è lui che dovrebbe pagarmi», racconta il titolare contattato da Domani, aggiungendo di non avere ancora percepito la totalità delle somme pattuite. «Sono a conoscenza della ristrutturazione, ma non dei termini contrattuali», replica Galvagno sul punto.

Da quando Capizzi si è avvicinato a Fratelli d'Italia – nel 2024 ha fatto campagna elettorale per l'eurodeputato Ruggero Razza, vicinissimo al ministro Musumeci, e ospitato in un proprio stabile a Catania la segreteria del deputato nazionale Manlio Messina – è un dato di fatto che siano aumentati i fondi che arrivano a Maletto. Fra questi ultimi c'è il concerto dello scorso capodanno, quando a salire sul palco è stata Fiorella Mannoia. A organizzarlo – grazie a un contributo regionale di circa centomila euro – è stata la società dell'impresario Nuccio La Ferlita. Uno degli indagati nell'inchiesta di Palermo, che somiglia sempre più a un potenziale vaso di Pandora.

Domani ha provato a contattare Giuseppe Capizzi per avere una replica, senza però riuscirci.

