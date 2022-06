Secondo una prima ricostruzione un vagone del treno Frecciarossa della tratta Roma-Napoli è uscito fuori dei binari all’altezza della galleria Serenissima di Roma. Non ci sarebbero feriti e il vagone non si è ribaltato. I passeggeri sono stati evacuati e soccorsi sia dai Vigili del fuoco sia dalle forze dell’ordine intervenute sul campo.

L’incidente

A essere coinvolto nell’incidente è il treno Frecciarossa 9311 partito da Torino alle 8.50 di questa mattina. Dopo essere arrivato nella capitale il treno era ripartito dalla stazione termini verso Napoli quando è rimasto bloccato all’altezza della galleria Serenissima dopo un deragliamento dell’ultima carrozza di coda. Secondo quanto riporta il Messaggero a bordo c’erano circa 230 persone.

La linea dell’Altà velocità è sospesa dalle 14.04 in entrambi i sensi di marcia e i treni stanno confluendo attraverso altre linee causando disagi ai passeggeri per via dei ritardi che raggiungono anche i 90 minuti.

Per Trenitalia il traffico è sospeso a causa di «un inconveniente tecnico».

