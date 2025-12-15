La fuga dei giovani dall’Italia ostile. La scuola è inutile se non c’è futuro

L’ultimo rapporto del Cnel certifica che tra il 2011 e il 2024 il 7% dell’intera popolazione giovanile ha fatto le valigie. L’Italia non riesce a trattenere chi dovrebbe garantirne il rinnovamento. Mentre molti adulti che occupano posizioni istituzionali e politiche si sono divertiti a sbeffeggiarli

Secondo l’ultimo rapporto del Cnel, tra il 2011 e il 2024, 630.000 giovani italiani tra i 18 e i 34 anni hanno lasciato il Paese: il 7% dell’intera popolazione giovanile. Solo nel 2024 gli espatri sono stati 78.000, mentre 56.000 giovani provenienti da Paesi avanzati hanno scelto di trasferirsi in Italia. Il saldo di –22.000 persone certifica un’emorragia costante. La perdita di capitale umano accumulata in quattordici anni è valutata in 159,5 miliardi di euro, pari al 7,5% del Pil, un dato che