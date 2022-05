Il nuovo numero di DopoDomani dedicato al tema dei fumetti e curato da Sonno è disponibile in edicola e sulla nostra app.

Questa volta il tema è quello dell’Equilibrio. Che Sonno presenta così:

«Tu sei come un colibrì perché come il colibrì metti tutta la tua energia nel restare fermo», scrive Sandro Veronesi ne Il colibrì.

Quanta energia ci vuole per restare in equilibrio? L’equilibrio è uno stato di pace e allo stesso tempo di forte tensione. Ne siamo profondamente attratti quindi passiamo la maggior parte della nostra esistenza a cercare l'equilibrio tra mille cose. La vita privata, il lavoro, le relazioni... Ma cos'è davvero l'equilibrio Quali temi ha al suo interno?

Gli autori

Michela Rossi alias “Sonno”, fumettista e illustratrice. Nel 2016 partecipa all’antologia La rabbia (Einaudi). Nel 2019 esce il suo primo libro, Anatomy of a sensitive person (Edizioni Fortepressa), mentre nel 2020 per Feltrinelli Comics contribuisce con una storia breve all’antologia Sporchi e subito, a cura di Fumettibrutti. Nel 2021 pubblica Prima di tutto tocca nascere (Feltrinelli Comics). Curatrice di questo speciale dedicato ai fumetti, collabora con Domani. Nel 2022 con "Prima di tutto tocca nascere" (Feltrinelli Comics) ha vinto il Premio Nuovi Talenti al Romics - Festival Internazionale del fumetto, animazione, cinema e games

Simone Pace: nasce nel 1992 a Rieti, dove vive, lavora e trae ispirazione. Ha fatto parte del collettivo Sciame e pubblicato la rivista Armata Spaghetto, che gli ha garantito la prima possibilità di affinare una poetica basata sul folklore italiano e sul racconto fantastico di stampo fiabesco e medievale. Ha lavorato come illustratore per Centauria, Perrone Editore, Moscabianca e Vivida Books, come fumettista per Barta Edizioni, Linus, Il Manifesto, Il Battello a Vapore. Attualmente sta pubblicando a episodi il fumetto Fiaba di cenere, per la piattaforma web Tacotoon

Michele de Stefano nasce a Verona e ad un certo punto della sua vita si mette a fare un sacco di fumetti. Pubblica principalmente sul proprio profilo Instagram e la sua ultima autoproduzione si chiama “Gioventù Elettrica”. Ha scritto e disegnato una storia a fumetti per l’antologia “Sporchi e Subito” edito da Feltrinelli Comics.

Pablo Cammello nasce a Lecco nel 1989, si trasferisce a Milano nel 2012 e con il collettivo Infame Studio esordisce con l'autoproduzione "Metastasi". Nel 2015 realizza il fumetto web "Tumorama", che sarà poi pubblicato da Shockdom nel 2017. L'anno seguente è tra i primi autori di Progetto Stigma e con Akab e Spugna realizza "Rubens" per Stigma/Eris Edizioni. Con Coconino Press nel 2021 pubblica la graphic novel "Stalattite" e il breve fumetto in collaborazione con il MiBact "Monaciello". Ha collaborato con Il Manifesto, Il Male, Comicon Edizioni, Tinals, Cranio Creations e Sony. Nel 2022 partecipa al Dylan Dog OldBoy n.12 nelle vesti di disegnatore.

Nora nasce a Monterotondo nel 1995. Frequenta l'Accademia di Belle Arti di Roma, dove si diploma prima in Pittura e successivamente in Illustrazione ed Editoria d'Arte. Vive e lavora come pittrice e illustratrice a Roma.

Valo Valentina Patete, in arte Valo, è una fumettista e illustratrice classe 90. Ha frequentato l’Accademia di Belle Arti e successivamente il corso di fumetto presso la Scuola italiana di Comix di Napoli. Ha pubblicato sulla rivista Kaleydoskop, lo Spazio Bianco e Mulieris Magazine. Ha partecipato con le sue opere alla mostra TU-SAI-CHI organizzata dall’ARF festival, e alla mostra UNDERGROUND: Le ragazzine hanno preso il controllo organizzata dal Treviso Comic Book Festival 2021. Il 6 Luglio 2021 è uscito il suo primo fumetto Cronache di Amebò, edito da Eris Edizioni, in tutte le librerie e in tutti gli store on-line, grazie al quale è stata in nomination per il premio Cecchetto 2021 (premio Boscarato) al TCBF come artista rivelazione. È anche comparsa nella “classifica di qualità” di Ottobre 2021 sulla rivista l’Indiscreto.

Cecilia Sammarco è una illustratrice e pittrice. Lavora su progetti indipendenti riguardanti editoria, arte e musica. Le sue fonti di ispirazione sono: la musica funky, il paesaggio Mediterraneo, il folklore. A giugno del 2019, dopo un incidente, diventa tetraplegica e durante il ricovero in ospedale nasce TetraPride, progetto di illustrazione che celebra la vita e diffonde consapevolezza sulle lesioni midollari. Attualmente vive a Roma. Profilo progetto Tetrapride: https://www.instagram.com/tetrapride/

Ritardo (aka Giulia Cellino) vive e lavora a Bologna, dove si è diplomata nel 2019 in Illustrazione per l'editoria presso l'Accademia di Belle Arti. Nel 2021 ha inoltre frequentato il Corso di alta formazione in cinema documentario e sperimentale della Cineteca di Bologna. Nel 2020 ha contribuito al volume antologico 'Sporchi e subito' (curato da Fumettibrutti per Feltrinelli Comics) con una storia breve a fumetti dal titolo 'Non importa’. Ha illustrato articoli per riviste come D-la Repubblica e Linus, e dal 2015 autoproduce suoi progetti editoriali presentandoli a numerosi festival del settore. Partecipa a diverse mostre collettive e personali, sperimentando tra installazione, fotografia, animazione, varie tecniche di stampa e disegno.

