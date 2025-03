«La montagna, specie ad alta quota, è un territorio fragile. Bisogna prendersene cura. E se non lo fa la politica, se non lo fanno le istituzioni, chi lo fa?». Carlo Alberto Zanella, presidente del Cai Alto Adige, ha negli occhi l’amore incondizionato per le bellezze naturali che offre il territorio altoatesino. Dal Catinaccio al Latemar, le eccellenze montuose qui sono uniche al mondo. E, forse, proprio per questo bisognerebbe prelevarle. Esattamente ciò che, secondo varie associazioni ambientaliste, non sta accadendo nella Provincia di Bolzano.

Turismo di lusso

Tra funivie cabriolet uniche in Italia e rifugi deluxe costruiti ad alta quota, l’impressione è che si stia svendendo la bellezza paesaggistica dell’Alto Adige per agevolare il turismo, specie quello di lusso. Ed è proprio quello di cui stasera, venerdì 7 marzo, si occuperà Farwest, il programma condotto da Salvo Sottile (in onda su Rai3 dalle 21.30), in un’inchiesta esclusiva sul turismo di montagna, sulle conseguenze ambientali e sociali di ostriche, champagne e spa a 2.400 metri. Ma, soprattutto, sui fondi pubblici di cui godono alcune di queste infrastrutture, con l’ombra sullo sfondo di un pesante conflitto d’interessi.

Uno dei casi emblematici riguarda il rifugio Santner, realizzato nel cuore del Parco del Catinaccio delle Dolomiti, patrimonio dell’umanità Unesco. Si tratta di una piramide d’acciaio a 2.734 metri d’altezza, realizzata grazie alla ristrutturazione di una struttura in legno, risalente agli anni Cinquanta, molto più contenuta nelle dimensioni. Ospitava, infatti, solo 12 posti letto.

La costruzione è stata resa possibile anche grazie alla vendita di 900 metri quadrati di terreno appartenente inizialmente al demanio. «È stata una delibera di giunta provinciale a rendere il terreno da inalienabile a vendibile e dunque edificabile», ha spiegato il consigliere provinciale di opposizione, Paul Kollensperger. che sulla vicenda ha portato avanti una dura battaglia. Perché c’è anche di più. «Non solo il terreno è stato reso vendibile ma di fatto è stato anche svenduto»: 900 metri quadrati di Dolomiti a 27mila euro.

Non è un caso che per quella cessione la Procura regionale della Corte dei conti di Bolzano ha aperto un accertamento, in merito a un presunto danno erariale da 600mila euro. Ma non è tutto. Perché la realizzazione del rifugio nel suo complesso (ad esempio per i lavori della teleferica) ha goduto anche di finanziamenti pubblici per 1,2 milioni di euro. «Un bel pacchetto regalo, non c’è che dire», ha commentato ancora Kollensperger.

Ma ciò che incuriosisce è che a comprare quel rifugio, e dunque quel terreno, è stato Stephan Perathoner, rappresentante dei rifugisti privati altoatesini, nonché ex consigliere del Sudtiroler Volkspartei (SVP) nel comune di Castelrotto. «Parliamo del partito che governa da sempre la Provincia di Bolzano, da quando è nata», ricorda Kollensperger. Il presidente della giunta, Arno Kompatscher, è esponente di spicco dell’Svp, già sindaco per lo stesso partito a Fié allo Sciliar, paesino a due passi proprio da Castelrotto. Solo coincidenze, forse.

Leggi homemade

Anche perché tutto è stato fatto secondo legge. «Il problema - continua Kollensperger - è che le leggi l'Alto Adige se le fa da solo e le fa sempre quello stesso partito di maggioranza che governa da 80 anni e che ha dentro di sé chiaramente dei forti gruppi di potere, tra cui gli albergatori e gli impiantisti». Altra semplice coincidenza: il presidente degli albergatori attualmente è Manfred Pinzger, senatore dal 2006 al 2013 sempre della Südtiroler Volkspartei.

Ma, nella lunga inchiesta in onda su Rai 3, si racconta anche di un’altra importante infrastruttura: una funivia cabriolet, che ha goduto di fondi pubblici per 11 milioni di euro, e che collega il comune di Tires, a pochi passi da Bolzano, a Malga Frommer, località a 1.700 metri di quota. Anche in questo caso l’opposizione delle associazioni ambientaliste è netta. «Si può compiere quello stesso tratto seguendo una strada, quasi sempre deserta, impiegando 4-5 minuti in più rispetto agli 8 della funivia», spiega Zanella, che aggiunge: «Il dubbio è che ci sia solo un albergo che gode di questa cosa. È l'albergo che c'è di fronte alla stazione a valle».

Parliamo di un resort a cinque stelle di proprietà di Martin Damian, che però è anche presidente della società che gestisce proprio quella funivia. E, nel frattempo, è diventato anche assessore al Turismo proprio del comune di Tires. Per quale partito? L’Svp, ovviamente.

Farwest, come può anticipare Domani, ha chiesto conto direttamente al presidente Kompatscher. «No, non ci sono conflitti d’interessi. Se ci fosse stato qualcosa che non tornava, la Procura avrebbe indagato», risponde piccato. E poi aggiunge: «Sì, se tornassi indietro rifarei tutto ciò che ho fatto». Rifugio e funivia compresi.

