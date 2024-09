Sicurezza alimentare, tutela del reddito degli agricoltori, cambiamenti climatici e stabilità economica. Sono solo alcuni dei temi che discuteranno i presidenti delle organizzazioni agricole dei paesi del G7. Al tavolo ci sarà anche Coldiretti, il prossimo 26 settembre durante Il G7 Agricoltura che si svolgerà a Siracusa dal 26 al 28 settembre.

Durante il G7 delle associazioni di rappresentanza sarà realizzato un documento programmatico che verrà consegnato ai ministri del G7 per chiedere un’azione urgente e coordinata in risposta alle crescenti sfide globali legate principalmente alla sicurezza alimentare, al cambiamento climatico e alla stabilità economica e sociale globale.

Parteciperanno al vertice per la prima volta le principali organizzazioni agricole del G7 con l’obiettivo di sensibilizzare i governi a collaborare attivamente con il mondo agricolo in un’ottica di autentica partnership per garantire un futuro più prospero e più sicuro, anche grazie alla cooperazione internazionale, che metta al centro gli agricoltori per il ritorno ad un multilateralismo inclusivo anche del sud del mondo. Al tavolo ci saranno anche rappresentanti di organizzazioni internazionali e ministri dei paesi G7 e Africani.

L’iniziativa

Il racconto di Coldiretti in Sicilia inizierà il 21 in occasione dell’expo dell’agricoltura “Divinazione”. Partirà da piazza della Posta dove la terra e la tavola si intrecceranno in un percorso che delineerà la storia e le attività della più grande organizzazione agricola d’Italia e d’Europa. I visitatori potranno camminare tra i filari di uva o conoscere l’importanza dell’etichettatura con l’aiuto di esperti. Potranno comprendere il valore dell’impegno dei progetti rivolti ai Paesi dell’Africa o degustare gratuitamente quelle che sono le eccellenze del nostro made in Italy con Campagna Amica.

Spazio anche all’innovazione con un’area dedicata all’applicazione delle nuove tecnologie in agricoltura che dovranno, soprattutto, sostenere gli agricoltori in un periodo drammatico legato ai cambiamenti climatici.

A piazza Archimede protagonista sarà l’agricoltura sociale con le Donne e i Giovani di Coldiretti, con la terra che diventa strumento di reintegro sociale, supporto psicologico e sostegno per tutti quei ragazzi con disabilità o difficoltà di relazione. Il tema pesca, uno dei principali del G7, sarà raccontato da Coldiretti Pesca nei pressi del molo Zanagora, dove i pescatori di Coldiretti interagiranno con il pubblico per svelare i segreti del mare, ma anche renderli partecipi di tutte le difficoltà con cui quotidianamente deve avere a che fare il settore.

